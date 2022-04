Er hat einem Mann in Lutzingen das Leben gerettet

Plus Sein Nachbar wurde bei Holzarbeiten schwer am Oberschenkel verletzt. Armin Köhler hat sofort richtig reagiert und Schlimmeres verhindert. Dafür wird er nun geehrt.

Seine Frau war gerade auf dem Balkon und wollte an diesem kühlen Januarnachmittag die letzten Weihnachtsdekorationen abbauen. Plötzlich hörte sie Schreie. Immer wieder war das Wort Blut zu hören. Martha Cecilia Fernandez ahnte sofort, dass etwas Schlimmes bei den Nachbarn passiert sein musste. Sie alarmierte sofort ihren Mann Armin Köhler, der im Haus war. Er wurde an diesem Tag zum Lebensretter.