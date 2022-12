In Lutzingen und Gundelfingen kracht es ordentlich

In beiden Fällen kommt es zu erheblichen Sachschäden. Auch ein Traktor ist verwickelt.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von rund 10.000 Euro ist es am Dienstagvormittag auf der Staatsstraße 2212 bei Lutzingen gekommen. Gegen 11.50 Uhr war eine 59-jährige Pkw-Fahrerin auf der Kreisstraße DLG 25 aus Richtung Deisenhofen kommend in Richtung der Staatsstraße unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Reifendefekts kam sie am Einmündungsbereich zur Staatsstraße allein beteiligt auf die dortige Verkehrsinsel ab und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen.

Frau in Lutzingen bleibt unverletzt

Die 59-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 12.000 Euro ereignete sich gegen 17.25 Uhr in Gundelfingen. Ein 63-jähriger Fahrer wollte von der Basteistraße in die Lauinger Straße einbiegen. Er kollidierte mit dem Traktorgespann eines 30-Jährigen, der auf der Lauinger Straße unterwegs war.

Durch den Aufprall wurde das Traktorgespann auf einen Pkw geschoben, dessen 53-jähriger Fahrer gerade aus einem Tankstellengelände ausgefahren war. Der Opel des 63-jährigen Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)