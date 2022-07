Ab Mittwoch sind folgende Straßen im Landkreis Dillingen gesperrt

Rund zwei Wochen finden Sanierungsarbeiten bei Lutzingen sowie zwischen Hausen und Donaualtheim statt. Ein Überblick.

Die Fahrbahndecken der Staatsstraße 2212 bei Lutzingen und der Staatsstraße 2032 bei Hausen bis zum Abzweig nach Donaualtheim weisen oberflächige Rissbildungen und Schadstellen auf. Das Staatliche Bauamt Krumbach saniert daher im Zuge der Bestandserhaltung die Fahrbahndecken der beiden Staatsstraßen mittels eines Dünnschichtbelags. Die Bauarbeiten starten am Mittwoch, 20. Juli, und sollen bis Ende Juli abgeschlossen werden. In diesem Zeitraum werden die beiden Straßen zeitweise für den Verkehr gesperrt, teilt die Behörde mit.

Auch der Kreisverkehr in Dillingen muss gesperrt werden

In einem ersten Schritt werden Unebenheiten der Fahrbahndecken und die Straßenmarkierung mit einer Feinfräse entfernt. Hierfür wird am Mittwoch, 20. Juli, die St 2032 bei Hausen (Georg-Hogen-Ring), zwischen dem Kreisverkehr auf Höhe des Gartencenter Spengler und dem nördlichen gelegenen Abzweig nach Donaualtheim an der Anschlussstelle Dillingen Mitte, für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt ab der Taxisparkkreuzung über die Anschlussstellen Dillingen West und Ost und die B16.

Ab Höchstädt wird bereits umgeleitet

Anschließend wird dieser Streckenzug für den Verkehr wieder freigegeben und die St 2212 bei Lutzingen für die Fräsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird dabei großräumig in beiden Fahrtrichtungen ab Höchstädt über Tapfheim, Bissingen und Warnhofen umgeleitet. Anschließend wird auch dieser Streckenabschnitt für den Verkehr freigegeben. Die Fräsarbeiten auf den beiden Staatsstraßen sollen bis spätesten Donnerstag, den 21. Juli, abgeschlossen werden.

Am Montag, 25. Juli, erfolgt der Einbau des neuen Fahrbahnbelags. Dabei wird eine neue, rund 1,5 Zentimeter dicke Verschleißschicht (Dünnschichtbelag) auf die feingefrästen Fahrbahnflächen aufgebracht. Die oberflächigen Schadstellen werden beseitigt und die Fahrbahndecke neu versiegelt, so dass diese vor äußeren Witterungseinflüssen und Niederschlagswasser wieder geschützt ist, steht es in der Pressemitteilung. Hierfür wird die St 2212 bei Lutzingen ab 25. Juli für voraussichtlich zwei Tage gesperrt und der Verkehr analog den Fräsarbeiten umgeleitet.

Freistaat Bayern investiert 200.000 Euro

Darauffolgend wird am Mittwoch, 27. Juli, die St 2032 für den Einbau des Dünnschichtbelags gesperrt und der Verkehr analog den Fräsarbeiten umgeleitet. Bis spätestens Freitag sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Für die Sanierung der Fahrbahndecke der St 2212 und St 2032 investiert der Freistaat Bayern rund 200.000 Euro, und leistet damit einen wichtigen Beitrag für den Erhalt der Staatsstraßen im Landkreis. Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet alle Verkehrsteilnehmer und betroffenen Anlieger um Verständnis für die entstehenden Verkehrsbehinderungen, sowie um ein rückssichtvolles Fahrverhalten im Baustellenbereich und auf den Umleitungsstrecken. (AZ)

