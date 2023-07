Lutzingen

Lutzingerin will Schulnoten in Sport, Musik und Kunst abschaffen

Eine Lutzingerin hat eine Petition eingereicht, in der sie fordert, dass Schulnoten in den Fächern Sport, Kunst und Musik abgeschafft werden sollten.

Plus Marion Tschaffon hat eine Petition eingereicht, um Noten in drei Fächern abzuschaffen. Warum und wie der Ausschuss für Bildung und Kultus entschieden hat.

Marion Tschaffon drückt es so aus: "Mein Sohn ist ein kleiner Bewegungslegastheniker". Sie lacht am Telefon und fügt dann hinzu: "Er bewegt sich eigentlich schon gerne und macht auch Sport. Aber halt nicht alles liegt ihm gleich gut." Und genau das ist der Grund, warum die Lutzingerin eine Petition eingereicht hat. Sie fordert darin, dass in den Fächern Sport, Kunst und Musik in allen Schularten keine Noten mehr vergeben werden. Ihr Antrag wurde am Donnerstag im Ausschuss für Bildung und Kultus behandelt. "Manche Sachen kann man nicht lernen. Also warum es soll dann Noten geben? Das ist nicht motivierend für die Kinder", sagt sie.

Frust über Sportnoten: Kinder kommen heulend von der Schule heim

Marion Tschaffon, 48, hat zwei Kinder. Tochter Miriam ist 13, Sohn Timo 11. Beide gehen in Lauingen auf die Realschule. "Es ist doch total frustrierend, wenn man einen Vierer im Sport kassiert, weil man etwa nicht gut in Leichtathletik ist", sagt die Mama. Sie könne nicht nachvollziehen, warum ausgerechnet auch in solchen Fächern "so ein hoher Notenanspruch" angelegt werde. "Es geht doch um Motivation, die Kinder sollen gerne Sport machen."

