Lutzingen

vor 17 Min.

Manfred Weber in Lutzingen: „Heimat ist für mich ein Stück Identität“

Plus Manfred Weber, der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, spricht in Lutzingen zum Auftakt des „Spiel ohne Grenzen“. Er kommt im Anzug, nicht in Tracht.

Von Hans Gusbeth

Spiele ohne Grenzen sind für Manfred Weber kein Neuland. 2019 hätte der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei EVP sein bislang wichtigstes Spiel auf politischer Ebene beinahe gewonnen. Damals ging es natürlich nicht um Puzzle-Teile, die man zur Gaudi aus einem Strohhaufen fischen muss, wie beim „Spiel ohne Grenzen“ der Lutzinger Landjugend. Es ging eher um politische Ränkespiele auf höchster Ebene, denen oft genug keinerlei Grenzen gesetzt sind. Damals war der stellvertretende CSU-Vorsitzende und Spitzenkandidat der EVP ganz nah dran, das höchste Amt in Europa zu erringen, EU Kommissions-Präsident zu werden. Es sollte nicht sein. Denn anders als bei den Europawahlen 2014 wurde „der Spitzenkandidatenprozess beiseitegeschoben“, wie Weber das politische, das garstige Spiel ohne Grenzen von damals heute noch vergleichsweise beschwichtigend auf seiner Webseite kommentiert.

Doch der Niederbayer weiß, nach Niederlagen wieder Kraft zu schöpfen, am besten in der Heimat, in Bayern, denn „Heimat ist für mich ein Stück Identität“. Zu dieser Identität gehöre in besonderem Maße seine enge Bindung zur Katholischen Landjugend, der er selbst in seiner Jugend angehörte und wo er sich „dahoam“ fühle. Und so wird er an diesem lauen Sommerabend im Bierzelt in Lutzingen nicht müde, die Leistung der gesamten KLJB Lutzingen zu loben. Stellvertretend für alle gratuliert er, am Vorabend seines eigenen 51. Geburtstag, dem Geburtstagskind Magdalena Schadl und den anderen KLJB-Vorstandsmitgliedern Bastian Burggraf und Julia Demharter.

