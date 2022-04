Mitten in Lutzingen soll ein Naturhof entstehen

Wohnungen und eine Praxis sind unter anderem in der Ortsmitte von Lutzingen geplant. Auch die Nachfrage nach Bauland steigt immer mehr.

„Die Nachfrage nach Bauland in der Gemeinde Lutzingen ist groß“, betont Bürgermeister Christian Weber. Daher hatte der Gemeinderat in einer Sitzung im Juni des vergangenen Jahres die Aufstellung des Bebauungsplans „Oberglauheimer Straße“ im beschleunigten Verfahren beschlossen.

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit seien keine Bedenken und Anregungen vorgebracht worden, wie in der letzten Gemeinderatssitzung besprochen wurde. Nach eingehender Erörterung, so Rathauschef Weber, fasste das Gremium schließlich folgenden Beschluss: Der Gemeinderat billigt die Aufstellung des Bebauungsplans „Oberglauheimer Straße“ in der Fassung mit den in der Sitzung beschlossenen Änderungen und Ergänzungen. Er wird zur Einsichtnahme erneut für die Öffentlichkeit in seiner neuen Fassung ausgelegt.

Ein neuer Trinkbrunnen für das IBL

Außerdem befassten sich die Ratsmitglieder mit dem Antrag des Trägervereins Interkommunales Kulturzentrum Lutzingen (IBL) auf Übernahme der Kosten für die Anschaffung eines Trinkbrunnens in Höhe von rund 935 Euro. Nach kurzer Diskussion beschloss das Ratsgremium, auf Grundlage der Teilnahme am Leader-Projekt zur Weiterentwicklung des Radwanderwegs Donau-Täler 2.0, dem Trägerverein die Auslagen für den Trinkbrunnen in voller Höhe zu ersetzen.

6000 Euro maximal für die Fußballer

Ebenso gewährten die Ratsmitglieder der SG Lutzingen, Abteilung Fußball, für die Beschaffung eines Mähroboters sowie eines Mähtraktors einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 20 Prozent, maximal jedoch höchstens 6.000 Euro. Anschließend stellte Bürgermeister Weber das innerörtliche Bauvorhaben Naturhof in Lutzingen vor. Dabei handele es sich um die Sanierung und Umnutzung eines innerörtlichen landwirtschaftlichen Gebäudes in eine Naturheilpraxis mit Hofladen, einer Hackschnitzelheizungsanlage und zwei Wohnungen sowie den Ausbau eines Mehrzweckraums mit einer Wohnung im Dachgeschoss.

Nach lebhafter Erörterung und Diskussion anhand der vorgelegten Planzeichnung sowie der Projektvorstellung „Naturhof im Herzen von Lutzingen“ erteilten die Ratsmitglieder dem Antrag das gemeindliche Einvernehmen.

