Höchstädter Architekturbüro erhält renommierte Auszeichnung

Mit dem Entwurf eines Firmengebäudes in Gundremmingen hat das Büro die Jury überzeugt. Ein anderes "ausgezeichnetes" Holzbauprojekt steht in Buttenwiesen.

Alle vier Jahre zeichnen das Bayerische Forstministerium und proHolz Bayern, ein Bündnis der bayerischen Holzindustrie, besondere Holzbauprojekte aus. In diesem Jahr gab es zwei Preise für zwei Projekte im und aus dem Kreis Dillingen. Der Preis gilt in der Branche als prestigeträchtig.

"Es ist etwas ganz Besonderes, in der Preisgruppe zu sein", sagt Michael Gumpp. Der Architekt aus Höchstädt ist mit einem seiner Projekte beim Holzbaupreis vertreten. In Gundremmingen plante das Büro Gumpp, Heigl, Schmitt die Firmenzentrale des Holzhändlers Scheiffele-Schmiederer (SCS) Holzwerke. Das Projekt erhielt dabei eine sogenannte "Anerkennung" der Jury, eine Kategorie des Wettbewerbs, bei dem drei Haupt-, drei Sonderpreise und acht Anerkennungen vergeben werden. Insgesamt gingen 250 Projekte aus ganz Bayern an den Start.

"Sinnbild für angenehme und moderne Arbeitswelt"

Die Begründung der Jury: Die Firmenzentrale überzeuge mit "klaren Linien und offener Raumgestaltung", die Architektur sei "freundlich und offen" durch die Kombination aus Holz, Glas und Stahl. Lamellendecken aus Fichte, Wandverkleidungen aus gebürsteter Weißtanne, Dielenböden, massive Holztreppen, Eichentüren und viele sichtbare Bauteile der Tragkonstruktion aus Brettschichtholz zeigten, was für einen Gewinn die Verwendung von Holz mit sich bringe, die hier zum Sinnbild für eine angenehme und moderne Arbeitswelt werde.

"Die Bodenplatten sind aus Beton, die Innenräume und die Konstruktion rein aus Holz gestaltet", sagt Gumpp. Mit Holz die Firmenzentrale eines Holzhändlers zu gestalten, liege natürlich nahe. Ein besonderes Detail: Die Zentrale liege in der Nähe des Auwaldes und man habe versucht, das Bauwerk in diese Umgebung einzufügen. Ursprünglich war geplant, den Firmenstandort in Dillingen zu erweitern. Dann entschied sich das Unternehmen jedoch, die Zentrale von der Donaustadt nach Gundremmingen zu verlagern. Dabei hatte die Firma im Dillinger Stadtrat bereits ihre Pläne für die Erweiterung im Westen der Kreisstadt präsentiert. Doch dann schwenkte Scheiffele-Schmiederer um und baute die neue Zentrale und Betriebshallen am Rande des Auwaldes im Kreis Günzburg.

Denzel-Kapelle nahe Buttenwiesen erhält Holzbau-Sonderpreis

Ein weiteres Holzbauwerk in der Region wurde in München gewürdigt. Einen Sonderpreis erhielt die Denzel-Kapelle in der Ludwigsschwaige nahe Buttenwiesen. Der Entwurf stammt vom Meringer Architekten Alen Jasarevic. Das Binswanger Holzbauunternehmen Gumpp und Maier hat die Kapelle errichtet.

Der Entwurf von Architekt Alen Jasarevic überzeugte die Jury des Holzbaupreises. Foto: Eckhart Matthaeus (Archivbild)

Die Jury befand, dass die wenigen Baukomponenten der Kapelle präzise gesetzt und aufs Feinste handwerklich bearbeitet seien. "Während die äußere Hülle von handgespaltenen Schindeln überzogen ist, weist das Innere eine lebendige Kerbstruktur auf, deren Oberfläche sich im Licht zu bewegen scheint und sowohl Tiefe wie Weite zeigt", heißt es in der Begründung.

Durch die besondere Fügung der Hülle und durch die "sinnliche Bearbeitung des Innenraums", werde der kleine Sakralraum zum "kraftvollen architektonischen Zeichen", das die Tradition des Kapellenbaus in eine neue, zeitgenössische Gestaltung überführe. Die Kapelle ist Teil der "Sieben Kapellen", eine von Siegfried und Elfriede Denzel gestifteten Kapellen, die als architektonische Wegmarken die Region seit einigen Jahren prägen. In der Kategorie "Sonderpreis" erhielten die Preisträger 3000 Euro, für die Kategorie "Anerkennung" gab es 750 Euro.