Die Strawanzer hören auf

Für Blasmusikfans in der Region sind sie eine feste Größe: die Strawanzer. Im vergangenen Jahr hat die Blaskapelle um Vorsitzenden Karl-Heinz Heinle im Kulturzentrum IBL in Lutzingen ihr 15-jähriges Bestehen gefeiert. Doch nun werden die Strawanzer verstummen. Am kommenden Sonntag, 20. Oktober, um 11 Uhr gibt die Blaskapelle ihr Abschiedskonzert in der Bäldleschwaige zwischen Pfaffenhofen und Rettingen.

