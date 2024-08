„Sozialer Zusammenhalt“ in Lutzingen

Bei der jüngsten Ratssitzung der Gemeinde Lutzingen stand laut Bürgermeister Christian Weber die Beschlussfassung über die Durchführung einer Markterkundung für die Vergabe der freiberuflichen Leistungen der Sanierungsbetreuung der Gemeinde Lutzingen auf der Agenda. Diese findet im Rahmen des Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ statt. Dabei handelt es sich laut Weber um eine Ausschreibung für die Betreuung der Sanierungsgebiete Ortsmitte Lutzingen und Ortsmitte Unterliezheim, die zu Beginn des Jahres 2025 erfolgen soll.

Im weiteren Sitzungsverlauf beschloss das Ratsgremium der SG Lutzingen eine Förderung seitens der Gemeinde über 75.000 Euro für die mittlerweile abgeschlossene Baumaßnahme „Sanierung der bestehenden Umkleideräume“ zu gewähren, berichtet der Bürgermeister. Vorausgegangen war die Erläuterung, dass der Verein eine Zwischenfinanzierung der Gemeinde über 184.000 Euro für eine bereits durchgeführte Baumaßnahme mittlerweile in voller Höhe an die Gemeinde zurückbezahlt habe. (HOW)