Lutzingen

11:27 Uhr

Spatenstich für ein gigantisches Projekt mitten in Lutzingen

Plus Direkt im Anschluss an das IBL entsteht ein Erholungsbereich mit einer Pumptrack-Bike-Anlage. Das Konzept in dem kleinen Ort ist aus mehreren Gründen besonders.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Die ersten Arbeiten wurden schon vor dem offiziellen Spatenstich erledigt. Denn das, was in den kommenden Wochen rund um das Interkommunale Bürger- und Kulturzentrum Lutzingen (IBL) entstehen soll, ist einmalig. Die Vorfreude bei allen Beteiligten ist groß und mindestens genauso groß ist die Freude darüber, dass das gigantische Projekt im kleinen Ort auch die großzügige Förderzusage im Rahmen des Bund-Länder-Förderprogramms "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020" erhalten hat. Bürgermeister Christian Weber formulierte es am Freitag so: "Ohne diese finanzielle Zuwendung wäre das Projekt wie dieses für die Gemeinde Lutzingen nicht zu stemmen."

Und es würde vermutlich auch nicht in die Realität umgesetzt werden, hätte Weber mit seinem Gemeinderat in den vergangenen zweieinhalb Jahren nicht alles daran gesetzt, dass es so weit kommt. Insgesamt 17-mal hat sich das Gremium mit dem Thema in seinen Sitzungen beschäftigt – von Planung bis Vergabe war alles mit dabei, zahlreiche Beschlüsse hat es gebraucht. "Wenn es darauf ankam, waren die immer einstimmig", sagte Weber. Und so konnte der Lutzinger Rathauschef mit zahlreichen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und weiteren Unterstützern stolz den offiziellen Spatenstich für die neue Freizeitanlage in Lutzingen feiern. Und die geplante Anlage ist in vielfacher Hinsicht besonders – was auch die Beteiligung der Gäste am Freitag zeigte.

