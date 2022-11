"Ein weiterer Impuls für die Stärkung der Dorfgemeinschaften"

Lutzingen und Unterliezheim erhalten beim Bezirkswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" die Silbermedaille. So bewertet Bürgermeister Weber das Abschneiden.

Im Rahmen einer Feierstunde durfte Bürgermeister Christian Weber gemeinsam mit einer kleinen Delegation die Auszeichnung zum diesjährigen schwäbischen Bezirkswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" für die Gemeinde Lutzingen entgegennehmen. So wurden die beiden Gemeindeteile Lutzingen und Unterliezheim jeweils mit "Silber" ausgezeichnet (wir berichteten) und erreichten den zweiten Rang.

Besonders beeindruckte die Jury, mit welchen überdurchschnittlichen Engagement nicht nur mit Blick auf den Wettbewerb, sondern im alltäglichen Jahreskreislauf das gesellschaftliche Leben der Gemeinde durch die örtlichen Vereine, Verbände und Pfarrgemeinden gestaltet wird. Bürgermeister Christian Weber betonte bei der Feierstunde, dass allein schon mit der Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs, der Bereisung und der Umsetzung vor Ort im Schulterschluss mit den örtlichen Vereinen, Pfarrgemeinden und den Bürgerinnen und Bürgern das Ziel erreicht wurde, nämlich durch den Wettbewerb "einen weiteren Impuls zu geben und die Dorfgemeinschaften nochmals zu stärken".

Bürgermeister Weber bedankt sich bei der Jury

Bürgermeister Weber sagt: "Somit sind wir als Dorfgemeinschaft schon mit der Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs alle ein klarer Gewinner." Das aktive Vereinsleben mit zahlreichen Vereinen sei unbestritten das wesentliche Fundament unserer Gemeinde und die Basis des gesellschaftlichen Zusammenlebens. "Daher erfüllt es mich mit besonderem Stolz, mit welchem Engagement unsere Vereine und Pfarrgemeinden das gesellschaftliche Leben, die Traditionen und das Brauchtum, gestalten", so Weber. Für die Bereitschaft, in ein paar wenigen Stunden in beide Dörfer einzutauchen, die Menschen kennenzulernen und die Besonderheit unserer Gemeinde zu entdecken und zu erleben, dafür dankte Weber der gesamten Jury. (AZ)