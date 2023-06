Wildtier auf der Fahrbahn: Auto überschlägt sich bei Lutzingen

Ein Autofahrer überschlägt sich, weil er einem Wildtier ausweichen will. Der Unfall ereignete sich zwischen Lutzingen und Unterliezheim.

Ein Autofahrer hat sich mit seinem Fahrzeug am Sonntagmorgen überschlagen, als er einem Tier ausweichen wollte. Der 25-Jährige war laut Polizeiangaben gegen 8.50 Uhr auf der Staatsstraße 2212 von Lutzingen in Richtung Unterliezheim unterwegs. Im Kurvenbereich sprang dem Fahrer plötzlich ein Wildtier auf die Fahrbahn, woraufhin dieser ein Ausweichmanöver einleitete.

Lutzingen: Der Autofahrer wird bei dem Unfall leicht verletzt

Dabei geriet das Auto ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutschte dabei über eine Böschung am linken Fahrbahnrand und überschlug sich einmal. Der 25-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt, an seinem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5000 Euro. (AZ)

