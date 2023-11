Lutzinger Wirtshaustheater bringt das Publikum zum Toben

Die Theatergruppe spielt im IBL "Das Klassentreffen". Die Besucher und Besucherinnen kommen aus dem Lachen nicht heraus.

Wenn es heißt „In Lutzingen wird wieder Theater gespielt“, dann können sich Schauspieler, Organisatoren und alle, die für ein solches Event gebraucht werden, sicher sein, dass die vorgesehenen Aufführungen innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind. Und so war es auch in diesem Jahr, als die Theatergruppe Lutzingen verkündete, dass sie an sechs Spielabenden die Komödie „Das Klassentreffen“ von Regina Rösch zur Aufführung bringen wird. Die Spielabende wurden durchweg zu einem Vergnügen für das Publikum im Saal des IBL. Der Spielwitz und die Spielfreude der Akteure auf der Bühne sorgten bei den Besuchern und Besucherinnen für ein freudiges und herzhaftes Lachen.

Dabei spielten sich die Darstellerinnen und Darsteller, animiert von ihren Bühnenpartnern, beinahe gegenseitig in einen Rausch. Dennoch erlagen die Schauspieler nicht der Gefahr, einen unkontrollierbaren Bühnenklamauk abzuliefern. Die Disziplin des Lutzinger Bühnenensembles überzeugte einmal mehr, dass im IBL großartiges Wirtshaustheater eine Heimat hat.

Derbe Sprüche und viel Lokalkolorit

Die Geschichte sorgte bei allen Vorstellungen für viel Spaß im Parkett. Das lag neben der Spielfreude der Akteurinnen und Akteure an der Situationskomik, den derben Sprüchen, garniert mit Lokalkolorit. So startet das Bühnenspiel mit dem Zeitungsleser Franz-Josef (Rainer Burggraf) beim Frühstück, der sich darüber echauffiert, dass in der Heimat-Zeitung über ein Klassentreffen im Nachbardorf berichtet wird, das doch niemanden interessiere. Doch da ist er bei seiner Frau Amanda (Georgine Schiefele) genau an die Falsche geraten. Die ist sofort Feuer und Flamme und beschließt, mit ihrer besten Freundin Franziska (Stefanie Schadl) ebenfalls ein Klassentreffen zu organisieren.

Während die Frauen sich in den schönsten Farben ausmalen, ehemalige Klassenkameraden und -kameradinnen wiederzusehen, allen voran den früheren, nach Amerika ausgewanderten Mädchenschwarm Johannes (Markus Winter), wollen Franz-Josef und August (Harald Sager), der Mann der besten Freundin, dies unter allen Umständen verhindern. Schließlich bezahlt Franz-Josef als vermeintlicher Vater heimlich Alimente für ein Kind aus früheren Jahren. August hat bei der Vertuschungsaktion seine Finger im Spiel und kassiert dabei kräftig ab. Um zu verhindern, dass die Einladungsbriefe ihre Empfänger erreichen und womöglich alles auffliegt, wird der Postbote Ferdinand (Stefan Schrettle) mit Alkohol abgefüllt, obwohl er den gar nicht verträgt. Für zusätzliche Verwirrung sorgen die Tratschtante Paula (Marion Eggenmüller), die Gerüchte verbreitet und Zwietracht sät, und Markus (Bastian Burggraf), der Sohn von Franz-Josef, der angeblich nicht heiraten will, sich dann jedoch in Kathy (Janina Höß), die Tochter des früheren Mädchenschwarms aus den USA verliebt, was für reichlich Furore hinter und vor den Kulissen sorgt. Für so manche Lacher ist auch der Opa (Markus Weber) mit seiner unnachahmlichen Situationskomik gut, bis sich am Schluss herausstellt, dass er mit dem Verschwinden der einstigen Klassenkameradin (Rita Höchstädter) vor vielen Jahren etwas zu tun hat.

Tosender Schlussbeifall des Lutzinger Publikums ist auch in dieser letzten Vorstellung garantiert. Sicherlich hätte das Ensemble den IBL-Saal noch bei mehreren weiteren Vorstellungen bis auf den letzten Platz ausverkaufen können. Aber „Schluss ist Schluss“, sagte Vorsitzender Rainer Burggraf, denn dann sei die Vorfreude bei allen – den Darstellerinnen und Darstellern sowie dem Publikum – für die Theatersaison im nächsten Jahr wieder vorhanden.

Rainer Burggraf wurde im Übrigen von der Zweiten Vorsitzenden Marion Eggenmüller und Kassiererin Christine Heckl für 35 Jahre Theaterspiel und Organisation in Lutzingen ebenso geehrt wie für die zwölf Jahre als offizieller Vorsitzender seit der Theater-Vereinsgründung im Jahr 2011.