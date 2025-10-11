Made in Dillingen: Sandtner-Orgel findet ihr Zuhause in Norwegen

In der Werkstatt der Dillinger Orgelbaufirma Sandtner wird fleißig gearbeitet. Hier ein Pinselstrich, dort werden die Holzpfeifen zurechtgerückt. Es ist ersichtlich, dass hier ein neues Instrument gebaut wird – spätestens dann, wenn man die große Vormontage erblickt, die präsent im Raum steht.

Bald soll das Instrument die Reise in sein neues Zuhause antreten: nach Norwegen, in ein kleines Dorf namens Sende bei Sunnfjord. Es ist bereits die zweite Orgel, die der Dillinger Betrieb nach Skandinavien liefert. Den Auftrag bekam die Orgelbaufirma im April 2024. Anderthalb Jahre haben Norbert Bender, Geschäftsführer und Orgelbaumeister, und seine Mitarbeitenden an dem Exemplar gebaut, bis zu 5000 Stunden daran gearbeitet, ein funktionierendes Instrument mit all seiner Komplexität herzustellen.

Handwerk, Kunst und Musik – der Orgelbau-Beruf vereint viele Fachbereiche

Bender sagt: „Alles, was ich damals in der Schule gelernt habe, brauche ich auch heute noch in meinem Beruf.“ Latein für Fachbegriffe, Mathematik für die Planung und Statik, Kunst für das Design. Der gelernte Orgelbauer und Restaurator zeigt, dass das Handwerk im Orgelbau ein anspruchsvoller und vielseitiger Beruf ist. Zwar erinnert der Spieltisch den Laien vermutlich zunächst an ein Klavier, doch mit dem Tasteninstrument hat eine Orgel wenig zu tun, erklärt er. „Die Luft ist das schwingende Medium.“ Durch ein komplexes Zusammenspiel aus einem Luftgebläse, vielen Ventilen und der Beschaffenheit der Pfeifen entstehen letztendlich die Töne.

Icon vergrößern Seit 2020 steht eine Orgel aus der Hand der Dillinger Orgelbaufirma in der Hidra-Kirche im norwegischen Flekkefjord/Hidrasund. Foto: Sandtner (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Seit 2020 steht eine Orgel aus der Hand der Dillinger Orgelbaufirma in der Hidra-Kirche im norwegischen Flekkefjord/Hidrasund. Foto: Sandtner (Archivbild)

Bevor die Arbeiten an einer Orgel beginnen, reist der Geschäftsführer jedes Mal zu seinem potenziellen Auftragsort. „Ich möchte kein Angebot am Schreibtisch machen. Ich muss mir vor Ort selbst ein Bild machen, damit ich eine Vision habe“, so Bender. Doch er erzählt auch davon, dass die Zahl der neu gebauten Orgeln stark rückläufig ist. Vor vierzig Jahren habe die Firma bis zu zehn Orgeln im Jahr hergestellt, mittlerweile wird nur noch eine angefertigt. Ansonsten arbeiten die Mitarbeitenden der Firma Sandtner an der Restauration bestehender Instrumente. Das sei kein Problem, im Gegenteil: Das sei im Sinne der Nachhaltigkeit. „Wir beleben den Geist alter Instrumente wieder“, sagt Bender.

Der Orgelbau als Handwerk mit traditionsreicher Geschichte

Die Orgelbaufirma gehört mit 15 Mitarbeitenden zu einem der größten Orgelbaubetriebe in Deutschland. Fachkräfte, die im Orgelbau und der Schreinerei, aber auch im Büro tätig sind, halten den Laden am Laufen. Die Tätigkeit sei vielfältig: Der Geschäftsführer erzählt, dass er ständig neue Orte entdecke und viel unterwegs sei. Sandtner hat jedoch auch, wie viele Handwerksbetriebe, Probleme damit, Nachwuchs zu finden. Aktuell beschäftigt Sandtner zwei Auszubildende, dieses Jahr sei zum Ausbildungsstart im September kein neuer Lehrling dazugestoßen.

Icon vergrößern Nicht nur die Herstellung der einzelnen Bauteile erfordert höchstes handwerkliches Geschick, sondern auch die Lackierung und Bemalung. Foto: Natalia Götz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nicht nur die Herstellung der einzelnen Bauteile erfordert höchstes handwerkliches Geschick, sondern auch die Lackierung und Bemalung. Foto: Natalia Götz

Trotz einiger Schwierigkeiten – Lieferkettenengpässe und Nachwuchsprobleme – laufe der Betrieb gut, wie Bender sagt. Er sehe sich und seinen Beruf als kultur- und traditionsschaffend. Die Leidenschaft, die der Geschäftsführer für seinen Beruf an den Tag legt, ist bemerkenswert: „Wenn ich abends nach Hause komme, dann sehe ich, was ich den Tag über gemacht habe.“ Seit 2017 ist sowohl der deutsche Orgelbau als auch die Orgelmusik auf der repräsentativen Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO verzeichnet.

Die Liebe zur Musik führte Bender vor knapp vierzig Jahren zum Orgelbau

Die Musik begleite den Geschäftsführer seit Jahrzehnten. Persönlich habe er bereits in jungen Jahren viel mit Kirchenmusik zu tun gehabt und das musische Gymnasium in Amberg besucht. Dort lernte Bender das Spiel an der Orgel. Und das nicht nur an irgendeiner: Bereits dieses Exemplar sei von Sandtner hergestellt gewesen. Eigentlich wollte Bender nach seinem Abitur Musik studieren, habe sich letztendlich jedoch dagegen entschieden. Er hatte beobachtet, wie die Musikstudenten allmählich die Lust an der Musik verloren hatten. Aufgrund seines Interesses am Handwerk bewarb sich Bender deshalb auf eine Ausbildungsstelle bei den drei damals größten Orgelbaufirmen in Süddeutschland. Darunter Sandtner in Dillingen.

Icon vergrößern Das Handwerk im Orgelbau erfordert vollste Präzision. Der Pfeifenbauer hat genaue Vorgaben, wie die Pfeifen angefertigt werden müssen. Foto: Natalia Götz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Handwerk im Orgelbau erfordert vollste Präzision. Der Pfeifenbauer hat genaue Vorgaben, wie die Pfeifen angefertigt werden müssen. Foto: Natalia Götz

Seit 1986 arbeitet er bei der Firma, absolvierte zehn Jahre später seine Meisterprüfung. 2016 wurde er alleiniger Geschäftsführer und Gesellschafter, nachdem der Betrieb für zwei Generationen in Familienhand war. Das Unternehmen bestehe nun seit ungefähr 90 Jahren, sagt Bender. Seitdem baue und restauriere der Betrieb Instrumente sowohl im Landkreis Dillingen und Deutschland, als auch außerhalb Europas: sogar in Südkorea stehen zwei Sandtner-Orgeln.

Das aktuelle Projekt, die Orgel für Norwegen, wird aktuell für den Transport zerlegt und anschließend ab Mittwoch mit Lastkraftwägen erst nach Dänemark befördert, ehe es mit der Fähre zum Ziel weitergeht. Bender werde mitreisen, um dort die 4,2 Tonnen schwere Orgel mit ihren 1030 Pfeifen in die norwegische Kirche zu installieren.