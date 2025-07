Mädchen schlägt 16-Jähriger in Lauingen ins Gesicht

In Lauingen ist eine 16-Jährige nach Angaben der Polizei von einem anderen Mädchen mutwillig verletzt worden. Am Montag gegen 15 Uhr war die 16-Jährige zusammen mit ihrer 13-jährigen Begleiterin auf E-Scootern im Stadtgebiet unterwegs. Laut Polizeibericht wurden sie in der Brüderstraße von zwei bislang unbekannten Mädchen beleidigt. Eines der Mädchen nahm die 16-Jährige in den Schwitzkasten und schlug ihr ins Gesicht. Die 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach den beiden bisher unbekannten Täterinnen verlief ergebnislos.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden unbekannten Mädchen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)