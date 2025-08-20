Nächtliches Mähverbot für Roboter soll Igel vor dem Tod retten

Immer wieder geraten Igel-Junge in die Messer von Mährobotern, die nachts in den Gärten ihre Bahnen ziehen. Die Folgen sind für die Tiere fürchterlich: Abgetrennte Gliedmaßen und tiefe Schnittwunden, vermutlich mehr als die Hälfte der kleinen Igel stirbt nach dem Zusammenstoß. Auf dieses Problem machen Hannelore und Karl-Heinz Pentenrieder von der Igelhilfe Schwaben immer wieder aufmerksam. Auf den stacheligen Gartenbewohner, der mittlerweile als „potenziell bedrohte Art“ auf der Roten Liste gelandet ist, lauern viele vom Menschen geschaffene Gefahren. Zumindest eine hätte in Bayern jetzt eingedämmt werden können, doch der Vorstoß scheiterte. Eine Stadt im Landkreis Dillingen geht in Sachen Mähroboter einen anderen Weg.

Hintergrund: Zum Verhängnis wird den nachtaktiven Tieren ihr Instinkt. Bei Gefahr rollen sie sich zusammen und rühren sich nicht mehr vom Fleck. Doch gegen die Messer der Roboter bietet das Stachelkleid keinen Schutz. Was Igelschützer Pentenrieder zudem aufbringt: Im Gegensatz zum Menschen, der nur alle zwei Wochen den Rasen mäht, sind die Roboter tagtäglich im Einsatz. Die Klein- und Kleinsttiere im Rasen könnten sich gar nicht mehr regenerieren. „Der Roboter schreddert alles, was da noch leben könnte.“

Igelhilfe Schwaben berichtet von vielen verletzten Igeln

Hersteller von Mährobotern weisen darauf hin, dass die Maschinen bei größeren Hindernissen sofort stoppen. Zudem könne man sie so einstellen, dass sie nur tagsüber fahren, wenn die Igel schlafen. Weiter lassen sich auch Teile des Gartens vom Mähbereich ausnehmen. Doch denkt daran jeder Gartenbesitzer, der sich vom Roboter ein wenig Arbeit abnehmen lassen möchte?

Die Grünen haben deshalb im Bayerischen Landtag einen Gesetzvorschlag eingebracht, mit dem die Einsatzzeiten von Mährobotern in den Gärten begrenzt werden sollten. Kernforderung: Sobald es dämmert, dürfen die Roboter nicht mehr eingesetzt werden, um Igel und andere kleine Wirbeltiere zu schützen. Für diesen Vorstoß hatte sich auch besonders Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer eingesetzt. Mit einer Mehrheit der Abgeordneten von CSU und Freien Wählern wurde der Antrag jedoch im Landtag abgelehnt.

Enttäuschung über Ablehnung des Nachtmähverbotes

Lettenbauer zeigt sich enttäuscht über den fehlenden Einsatz für den Schutz der Tiere: „In vielen Gärten in unserem Landkreis haben Igel ein gutes Zuhause gefunden. Ich bin mir sicher, uns allen liegt das Wohlergehen dieser bedrohten Tiere sehr am Herzen. Deshalb kann ich es nicht nachvollziehen, warum man unseren einfachen Vorschlag für mehr Igelschutz, der den Freistaat nicht einmal Geld kosten würde, einfach ablehnt. Ich empfehle den Kollegen der Regierungsfraktionen einen Besuch in einer Igelrettungsstation, um sich einen besseren Eindruck des Problems zu machen.“

Wertingen hat den Einsatz von Mährobotern diskutiert

Übrigens: Etliche Gemeinden in Bayern haben bereits eine Regelung festgelegt, wann und wie Mähroboter in den Gärten eingesetzt werden dürfen. Mit dem Vorschlag von Lettenbauer und der Grünen-Fraktion hätte es eine einheitliche Regelung gegeben, die auch den Städten und Gemeinden viel Verwaltungsaufwand sparen würde, so die Landtagsabgeordnete. Auch im Landkreis Dillingen gibt es immer wieder Diskussionen rund um den Mähroboter. In Wertingen soll es nun zu Beginn der Mähsaison eine Empfehlung im Bürgermagazin geben, um darauf hinzuweisen, den Mähroboter nur tagsüber laufen zu lassen.

Lettenbauer hat noch ein paar Hinweise für Igelfreunde parat: Wer etwas für stachlige Gartenbewohner tun möchte, sollte unbedingt darauf verzichten, nachts oder bei Dämmerung zu mähen. Heimische, insektenfreundliche Pflanzen würden die kleinen Raubtiere ebenfalls unterstützen. Laub- oder Reisighaufen eignen sich hervorragend als Unterschlupfmöglichkeiten. (mit cf)