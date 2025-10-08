Maisernte um Dillingen und Wertingen: Jetzt wird aufs Gaspedal gedrückt

Es ist Maiszeit im Kreis Dillingen, genauer gesagt: Halbzeit in der Maiszeit. Gut die Hälfte der Maisfelder um Dillingen und Wertingen ist bereits eingefahren – die andere Hälfte steht noch aus. Das nasse Herbstwetter hatte die Traktoren zwischenzeitlich ausgebremst. Doch laut Wetterprognosen steht ab Mittwoch eine regenfreie Woche an. Deshalb heißt es jetzt für viele Landwirte: Gas geben. Sie wollen das Zeitfenster für eine trockene Einfuhr nutzen.

Maisernte 2025: Silomais sollte in einem Zug geernetet werden

Das berichtet Kreisobmann Klaus Beyrer. Eile sei vor allem bei Silomais geboten, bei dem die gesamte Pflanze verwertet wird. „Man sollte in einem Zug die Ernte einbringen, damit das Fahrsilo zügig voll wird und luftdicht abgepackt werden kann“, erklärt Beyrer. An sich würde Nässe den Häckslern wenig schaden. Mehr aber den Traktorfahrern, deren Arbeit erschwert wird. Und dem Boden: Sinken die Reifen zu tief ein, kann das Schäden am Feld hinterlassen.

Bauernverband ist bisher zufrieden: Gute Kolbenausprägung

Insgesamt ist der Bauernverband zufrieden. Geschäftsführer Thomas Graupner berichtet: „Unter dem Strich gehen wir von einer guten, durchschnittlichen Ernte aus.“ Zwar sei der Maisstellenweise um bis zu einen halben Meter niedriger gewachsen als im vorigen Jahr. Allerdings seien die Kolben gut ausgeprägt. Im Kreis Dillingen habe es dieses Jahr ausreichend Sonnenstunden und viel Regen gegeben.

Bei der Ernte haben Besitzer von Körnermais weniger Stress. Ihnen sind ausgereifte, dicke Maiskolben wichtig, die wegen ihres hohen Energiewerts vor allem an Schweine oder Geflügel gefüttert werden. Wie Kreisobmann Beyrer vermutet, lassen sich die Landwirte für die Ernte dafür teils bis im November Zeit. Wobei auch sie auf nicht zu viel Regen hoffen, da sich die Trocknungskosten der Körner sonst erhöhen. „Je später die Ernte, desto schwieriger wird es.“ Landwirte mit Milchkühen oder einer Bullenaufzucht hingegen setzen auf den für Rinder besser verdaulichen, gehäckselten Silomais.

Oktober ist der Hauptarbeitsmonat

Bei Landwirt Stephan Wohlmann aus Dillingen ist die gesamte Ernte bereits unter Dach und Fach. Seine rund 28 Hektar Silomais hat er allesamt am 13. September geerntet. „Wir haben heuer zeitnah gesät und eine Sorte gewählt, die nicht zu den spätesten zählt.“ Wie gut die Ernte ausfällt, zeige sich an den Ergebnissen der Futteranalyse.

Im Oktober herrscht auf den Feldern und Straßen im Landkreis Dillingen reger Betrieb – und das nicht nur wegen der Maisernte. Auch Zuckerrüben werden eingebracht, außerdem stehen die Aussaaten von Wintergerste, Dinkel und Winterweizen an. Sollten dabei Straßen verschmutzt werden, bittet Kreisobmann Beyrer um Verständnis, falls die Reinigung nicht sofort geschieht. „Wir sind bestrebt, den Schmutz zeitnah zu beseitigen.“