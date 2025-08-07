Malerei und Musik verschmelzen im Dillinger Rhymes Club

Ein besonderes Eventformat kommt am Samstag, 16. August, erstmals nach Dillingen: Unter dem Motto „Muse the Music“ gibt es eine Kunstnacht im Rhymes Club – eine Mischung aus Kreativität, Musik und Clubatmosphäre, die zum Mitmachen einlädt. Einmal mehr gehen Florian Freundorfer und Marina Steimer, Inhaber des Rhymes Clubs, laut Pressemitteilung neue Wege mit ungewöhnlichen, aber aktuell in ganz Deutschland beliebten Kreativ-Events. Marina Steimer sagt: „Ich bin auf der Suche nach einer Künstlerin oder einem Künstler auf Martina gestoßen. Die Chemie zwischen uns hat sofort gestimmt und wir haben gemeinsam mit unserem Teams beschlossen, dieses neuartige Veranstaltungsformat gemeinsam in Dillingen umzusetzen.“

Pinsel in die eine Hand, Drink in die andere

Hinter der Veranstaltung stehen die Künstlerin Martina Kretz und Milés (DJ), die gemeinsam einen Abend gestalten, an dem Malerei und elektronische Musik miteinander verschmelzen. Die Idee: In entspannter Atmosphäre soll unter Schwarzlicht und zu treibenden Beats ein Erlebnis entstehen, das Kunst zugänglich macht – ohne Druck, aber mit viel Spaß. Ab 20 Uhr heißt es am Samstag kommender Woche: Pinsel in die eine Hand, Drink in die andere und zwischendurch Tanzen. Gemalt wird mit leuchtenden Neonfarben, die im Schwarzlicht besonders intensiv zur Geltung kommen.

Alle Materialien, inklusive Schürzen, werden gestellt

Alle Materialien inklusive Schürze werden, wie es in der Pressemitteilung heißt, gestellt, ein Welcome-Drink ist im Ticket enthalten. „Der Rhymes Club ist die perfekte Location“, schwärmt Martina Kretz. Tickets gibt es im Vorverkauf über Eventim – weitere Informationen über Instagram unter musethemusic. (AZ)