Mann beschädigt in Gundelfingen Auto und bedroht dessen Besitzer

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Gundelfingen zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug gekommen. Gegen 1.30 Uhr beschädigte ein 37-Jähriger nach Polizeiangaben auf dem Parkplatz vor einer Gaststätte in der Hauptstraße in Gundelfingen nach einem Streit mit einem Gast mutwillig dessen Auto. Nach der polizeilichen Aufnahme des Sachverhalts bedrohte der 37-Jährige demnach den Autobesitzer und weitere Gäste. Die Beamten nahmen den mit 1,6 Promille stark alkoholisierten Mann, wie es seitens der Polizeiinspektion Dillingen heißt, in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung am Fahrzeug und Bedrohung gegen den 37-Jährigen. (AZ)

