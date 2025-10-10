Polizei ertappt 38-Jährigen betrunken und mit gefälschtem Führerschein beim Autofahren

In Dillingen ist am vergangenen Donnerstag ein 38-Jähriger betrunken und mit einem gefälschten Führerschein beim Autofahren erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde er kurz vor Mitternacht von Beamten in Zivilkleidung im Auholzweg kontrolliert. Ein Alkoholtest soll einen Wert von über 1,7 Promille ergeben haben. Der 38-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurden die Polizeibeamten stutzig: Der Führerschein, den der Mann zeigte, wies mehrere Fälschungsmerkmale auf.

Polizei beschlagnahmt gefälschten Führerschein und Autoschlüssel in Dillingen

Deshalb wurde das mutmaßlich gefälschte Dokument beschlagnahmt. Zur Unterbindung einer Weiterfahrt wurde auch der Autoschlüssel konfisziert. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den 38-Jährigen nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. (AZ)