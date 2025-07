Mann versucht in Höchstädt, Alkohol zu stehlen

Am Montag hat sich in der Markmillergasse in Höchstädt ein Ladendiebstahl ereignet. Ein 36-Jähriger begab sich gegen 16.15 Uhr in den dortigen Verbrauchermarkt zum vermeintlichen Einkauf. Er verstaute acht Dosen eines alkoholischen Getränks im Gesamtwert von zwölf Euro in seinem Rucksack und wollte den Laden anschließend verlassen, ohne zu bezahlen. So heißt es in einem Bericht der Polizeiinspektion Dillingen.

Der Dieb erhält in dem Höchstädter Geschäft Hausverbot

Beim Verlassen des Kassenbereichs wurde er vom Personal auf den Diebstahl angesprochen, woraufhin er das Diebesgut wieder herausgab. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Hausverbot ausgesprochen und eine Anzeige wegen Ladendiebstahls erstattet. (AZ)