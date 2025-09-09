Mann randaliert in Höchstädt und greift Polizeibeamten an

Ein 27-Jähriger hat am Montag in der Donauwörther Straße in Höchstädt randaliert. Anschließend leistete der Mann Widerstand, ging einen Polizeibeamten an und bedrohte ihn.

Gegen 21.10 Uhr war die Polizei nach Höchstädt gerufen worden. Weil der 27-Jährige mit einem Wert von fast 3,6 Promille erheblich alkoholisiert war, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Als sich der Mann den Anweisungen widersetzte, musste er nach Angaben der Polizei gefesselt werden.

Der 27-Jährige will einem Polizisten eine Kopfstoß verpassen

Auf der Dienststelle in Dillingen versuchte der 27-Jährige, einem Beamten einen Kopfstoß zu verpassen und ihn mit den Füßen zu treten. Zudem bedrohte er den Polizisten.

Der aggressive Mann landet schließlich in der Arrestzelle

Die Beamten brachten den aggressiven Mann schließlich in die Arrestzelle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den 27-Jährigen. (AZ)