„Wie im wilden Westen“: Zahlreiche Dillinger melden Einschusslöcher an Autos

Die Akte des mutmaßlichen B16-Schützen aus Dillingen wird am Dienstag mit jeder Stunde dicker. Am Montag berichtet die Polizei über die Verhaftung eines 21-Jährigen, der mit einem Luftgewehr auf mehrere Autos geschossen haben soll. Ein Tag später läuft der Hörer in der Polizeiinspektion Dillingen heiß: Zahlreiche Fahrzeughalter melden sich. Sie hatten sich über merkwürdige Schäden an ihrem Auto gewundert und lasen nun den Bericht in unserer Zeitung. Womöglich wurde auch auf sie geschossen. Am Dienstagmittag meldet Kripo-Chef Michael Lechner: Bislang seien zehn Autos involviert. Eine betroffene Autofahrerin aus Dillingen berichtet: „Es war ein massiver Schlag. Ich will mir nicht ausmalen, was bei dem Schuss hätte passieren können.“

Mann schießt mit Luftgewehr auf Autos: Fahrer dachten erst an Steinschlag

Verletzt wurde bei der Serie glücklicherweise niemand. Es seien nur Sachschäden bekannt, berichtet ein Polizeisprecher. Demnach waren alle Betroffenen in der vergangenen Woche auf der B16 unterwegs, als sie an der Stelle, an der die Wittislinger Straße bei Hausen über die B16 führt, einen Knall hörten. Offenbar gingen die meisten zunächst von einem Steinschlag aus. Dass sie in diesem Moment ins Visier eines 21-Jährigen geraten waren, ahnten sie vermutlich nicht. Warum er auf sie schoss – und zum Beispiel, ob er seine Ziele willkürlich wählte – ist bislang nicht bekannt. Unter den zehn Beschossenen sind auch Autofahrerinnen und Autofahrer aus anderen Regionen Deutschlands. So geriet auch ein Berliner, der nur in Dillingen zu Besuch war, ins Visier des Schützen, wie der Polizeisprecher weiter mitteilt.

Neue B16 bei Dillingen Die neue B 16 bei Dillingen (Blickrichtung Höchstädt im Hintergrund) ist an vier Stellen dreispurig. Foto: Berthold Veh (Archivbild)

Zunächst weiß die Polizei nur von Schüssen am Dienstag, Mittwoch und am Donnerstagabend. Deshalb beobachtet sie die Umgebung der Brücke in der Nähe des Dillinger Stadtteils Hausen haarscharf. Am Samstag gegen Mitternacht ertappen zwei Polizeibeamte prompt einen Mann mit einem Luftgewehr. Er ist 21 Jahre alt und kommt aus Dillingen. Schnell wird in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft seine Wohnung durchsucht. Noch am Sonntag wird er einem Haftrichter vorgeführt und kommt in Untersuchungshaft.

Betroffene: „Es war, als würde ein riesiger Eisklotz vom Himmel fallen“

Wann der Täter von wo und wie oft geschossen hat, muss die Polizei noch rekonstruieren. Zu seinem Hintergrund äußert sich die Polizei nicht, auch nicht zu seinem Motiv. Die betroffene Autofahrerin aus Dillingen, die anonym bleiben möchte, berichtet: „Wir fuhren am Donnerstagabend nach Hause und hatten den Tempomat an. Es war kaum Verkehr. Dann hat es plötzlich einen massiven Schlag gegeben. Es war, als würde ein riesiger Eisklotz vom Himmel fallen.“ Entgegen ihrer Erwartung fand sie an der Beifahrertür nur ein winziges Loch. Knapp über dem Autoreifen. Etwas Lack sei abgeblättert. „Wir haben uns dann nichts weiter gedacht. Aber am nächsten Tag wurde uns langsam bewusst, dass es ein Schuss gewesen sein könnte. Erschreckend. Als wäre man im wilden Westen.“ Daraufhin warnte die Dillingerin Familie und Freunde und bat sie, die Straße zu vermeiden.

Wie hoch der Sachschaden ist, hat die Polizei noch nicht geschätzt. Er dürfte einen sechs- oder gar siebenstelligen Betrag annehmen.

Die Regeln zum Halten von Luftgewehren sind streng

Luftgewehre, wie sie bei lokalen Schützenvereinen üblich sind, dürfen alle Volljährigen auch ohne Waffenbesitzkarte erwerben – sofern ihre Durchschlagskraft nicht stärker als 7,5 Joule beträgt. Ihre Munition sind winzige Metallteile in Kelchform – auch Diabolos genannt – und werden im sportlichen Wettkampf typischerweise auf eine Distanz von 10 Metern geschossen. Luftgewehre fallen unter das Waffengesetz, womit ihre Aufbewahrung und Benutzung streng reguliert sind. Geschossen werden darf nur an Schießstätten oder unter bestimmten Bedingungen auf Privatgrundstücken. Wer den Abzug außerhalb davon betätigt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Selbst auf dem Weg vom Haus zum Schützenheim müssen Luftgewehre ungeladen in einem geschlossenen Behälter aufbewahrt sein.

Mutmaßlicher Täter aus Dillingen ist bereits in Untersuchungshaft

Gegen den Schützen aus Dillingen wird nun wegen des Verdachts von versuchter gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Ob sich in Dillingen und Umgebung schon mal ein ähnlicher Fall ereignet hat, sei dem Dillinger Kripo-Chef Michael nicht bekannt. In Augsburg hatte vor wenigen Jahren der sogenannte „Steinewerfer“ für Angst und Schrecken gesorgt. Dabei hatte ein Lkw-Fahrer über Monate hinweg Steine auf Fahrzeuge auf der B2 geworfen und beschädigt – die Staatsanwaltschaft zählte letztlich 51 Fälle. Nach intensiver Fahndung wurde der Mann schließlich gefunden und Anfang 2025 zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.