Mann wird bei Betriebsunfall in Dillingen verletzt

In Dillingen ist es am Freitagmorgen zu einem Betriebsunfall gekommen. Ein 47-Jähriger erlitt dabei mittelschwere Verletzungen. Der Mann befand sich gegen 6.20 Uhr in einem Betrieb in der Mohrenstraße. Wie die Polizei mitteilt, fiel ihm ein Stahlträger auf die Beine.

Der 47-Jährige wird mit dem Rettungswagen in eine Klinik gefahren

Der 47-Jährige erlitt laut Polizeibericht mittelschwere Verletzungen. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Die Polizeiinspektion Dillingen hat nun die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (AZ)