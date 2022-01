Landkreis Dillingen

12:00 Uhr

Neue Regeln 2022: Das müssen Verkehrsteilnehmer im Kreis Dillingen wissen

Plus Benzin wird teurer, die alten Führerscheine gelten nicht mehr und im Auto gilt Maskenpflicht: In 2022 treten neue Verkehrsregelungen in Kraft.

Von Simone Bronnhuber

Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt, schon gibt es schlechte Nachrichten. Zumindest für alle Verkehrsteilnehmer. Denn 2022 treten einige neue Regelungen in Kraft, die für Autofahrer und Co. vor allem eines sind: teurer. Laut ADAC verlangen manche Änderungen bereits "ein zügiges Handeln". So müssen laut EU-Richtlinie alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine bis 2023 in fälschungssichere Scheckkarten-Führerscheine umgetauscht werden. Schluss mit den rosafarbenen Lappen. Es drohen hohe Bußgelder, wenn dieser Umtausch nicht rechtzeitig erfolge. Die weiteren Verkehrsregeln im Überblick.

