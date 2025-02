Warum ein 25-Jähriger aus Bocksberg fürs Thema Biomüll brennt

Es ist die Begeisterung samt dem richtigen Gespür. Man kennt diese Mischung bei Menschen, die sich der Musik oder dem Sport verschrieben haben. Auch Mathias Langenmair aus Bocksberg bringt sie mit. Allerdings beschäftigt er sich mit etwas, was Außenstehende wohl kaum mit diesen beiden Begriffen in Einklang bringen würden. Der 25-Jährige hat sich dem Biomüll verschrieben. Er will dem Abfall etwas Wertvolles abringen – und tut dies mit großer Begeisterung und dem richtigen Gespür. Nach vielen Versuchen, Tüfteln und Umschichtungen hat er es nun geschafft und für das Endprodukt eine wichtige Zertifizierung erhalten.

Elli Höchstätter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bocksberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Biomüll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis