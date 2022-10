16-jähriger Mopedfahrer stürzt bei Medlingen und verletzt sich schwer

Der junge Mann ist im Kreisverkehr gestürzt. Er ist ins Dillinger Krankenhaus gebracht worden.

Am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die B492 von Gundelfingen kommend in Richtung Medlingen. An der ersten Abfahrt Medlingen fuhr der 16-Jährige von der B492 ab und dann in den dortigen Kreisverkehr weiter.

Am Kleinkraftrad entstand auch ein Schaden

Im Kreisverkehr stürzte er alleinbeteiligt. Er wurde hierbei mittelschwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Dillingen. An seinem Kleinkraftrad entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. (AZ)