Autofahrer fährt Achtjährigen auf dem Schulweg in Medlingen an

Ein Achtjähriger ist in Medlingen aus dem Schulbus ausgestiegen, über die Straßen gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Der Fahrer hatte das Kind erst zu spät entdeckt.

Auf dem Schulweg hat am Montagmittag ein Autofahrer einen Schüler angefahren. Ein 26-Jähriger aus Nattheim war der Polizei zufolge mit einem Auto auf der Haußstraße in Obermedlingen in westliche Richtung unterwegs. Dabei fuhr er an einem haltenden Schulbus vorbei. In diesem Moment lief ein Achtjähriger hinter dem Bus auf die Straße, um diese zu überqueren.

Unfall in Medlingen: Achtjähriger wurde von Schulbus verdeckt

Der Fahrer entdeckte den Schüler, der von dem Bus verdeckt wurde, zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen mit seinem Wagen. Der Junge erlitt laut Polizeibericht bei dem Unfall einer Platzwunde und diverser Schürfwunden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)