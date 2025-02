10.000 Plätzchen für die Kartei der Not und Glühwürmchen

Mehr als 10.000 Weihnachtsplätzchen haben die Kinder der G- und F-Jugend der Spielgemeinschaft Bächingen-Medlingen und ihre Eltern im November für den guten Zweck gebacken. Den Erlös, insgesamt 3000 Euro, spenden sie in gleichen Teilen an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, und an den Helferverein Glühwürmchen mit Sitz in Tapfheim. Letzterer unterstützt etwa die kleine Ida aus Mörslingen, die gegen Krebs kämpft. Die jeweils 1500 Euro, welche die Spielgemeinschaft spendet, sollen Menschen in der Region erreichen, die in finanzielle Notlagen geraten sind.

Icon Vergrößern Die Halle des FC Medlingen wurde zur XXL-Backstube. Foto: SG Bächingen-Medlingen Icon Schließen Schließen Die Halle des FC Medlingen wurde zur XXL-Backstube. Foto: SG Bächingen-Medlingen

„Mehr als 100 Helferinnen und Helfer haben mitgewirkt“, erklärt Mitorganisator Alexander Walliser bei der Spendenübergabe in der Halle des FC Medlingen. Kurz vor dem ersten Advent wurde die Halle des FC Medlingen zur Backstube umfunktioniert, erklärt er, genauer gesagt die große Veranstaltungsküche: „Da konnten wir alles verwenden.“ In Absprache mit der Gemeinde und Rathauschef Stefan Taglang mussten zudem Strom, Wasser und Co. nicht vom Verein bezahlt werden. „Das war für den Bürgermeister hinsichtlich der Aktion keine Frage“, so Walliser.

Die Medlinger und Bächinger haben mehr als 70 Bleche gebacken

Fast ein Dutzend Stationen gab es am Tag der großen Backens. In drei Öfen wurden mehr als 70 Bleche mit Plätzchen geschoben. Einen Großteil der Gebäckstückchen haben die Vereinsmitglieder bei den Aufführungen des örtlichen Theaters verkauft, erklärt der Mitorganisator, aber auch etwa beim Weihnachtskonzert des Musikvereins oder in Geschäften, die die Aktion unterstützen, seien zahlreiche Packungen Weihnachtsplätzchen über den Tresen gegangen.

Icon Vergrößern Hunderte Helferinnen und Helfer waren beim Backen beteiligt. Foto: SG Bächingen-Medlingen Icon Schließen Schließen Hunderte Helferinnen und Helfer waren beim Backen beteiligt. Foto: SG Bächingen-Medlingen

„Unsere Aktion verfolgt mehrere Ziele“, erklärt Initiator Andreas Obinger, der das Plätzchenbacken zusammen mit Alexander Walliser organisiert hat. „Zum einen wollten wir den Teamgeist unserer Nachwuchskicker stärken und ihnen zeigen, dass gemeinsamer Einsatz etwas bewirken kann. Zum anderen wollten wir ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig es ist, anderen zu helfen.“ Die Aktion fand in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal statt.