Matratze auf der B492: Mann verliert Ladung, anderes Auto beschädigt

Ein 38-Jähriger befuhr am Samstag gegen 23 Uhr mit seinem Gespann, bestehend aus einem Pkw und Anhänger, die B492 in Richtung Medlingen, von Gundelfingen kommend. Hierbei lösten sich, da sich offensichtlich zuvor ein Spanngurt gelöst hatte, Teile der Ladung und eine Matratze fiel vom Anhänger. Eine nachfolgende 42-jährige Autofahrerin erkannte diese Hindernisse zu spät und überfuhr diese, wodurch es zu Schäden am Pkw kam.

Mann ist einfach nach Hause gefahren

Der verantwortliche Fahrzeugführer des Gespannes, welcher seine Fahrt anfangs nach Erkennen der Situation und Aufsammeln der Matratze fortsetzte, ohne sich jedoch um die übrigen Teile zu kümmern, konnte anschließend ermittelt und zu Hause angetroffen werden.

Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Autofahrer durch die verlorene Ladung geschädigt wurden, werden diese gebeten, sich gegebenenfalls bei der Polizei Dillingen unter 09071/56210 zu melden. (AZ)