Medlingen

Vier für den grünen Rasen: Das Greenkeeper-Team vom FC Medlingen

Plus Beim FC Medlingen kümmern sich gleich vier ehemalige Spieler um den Fußballplatz. Als richtige "Vereinsmeier" sehen sie sich nicht, sondern verrichten ihre Arbeit lieber im Stillen.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

"Mit richtigen Vereinsmeiern kann man uns nicht vergleichen", sagt Xaver Linder, lacht und schaut in die Runde, die am Stammtisch im Vereinsheim im FC Medlingen sitzt. Hinter dem 75-Jährigen und den anderen Männern - es sind Hans Beer, Michael Hartmann und Ralf Gerold - hängt die Wand voller Fotos. Zu sehen sind Bilder der Fußballmännermannschaft seit der Gründung im Jahr 1970. Die vier haben alle selbst in Medlingen Fußball gespielt, mittlerweile pflegen sie zusammen seit fast 15 Jahren den Rasen und die Grünanlage - seit rund 15 Jahren. Fallen andere Arbeiten an, wie neulich neue Ballfangnetze installieren, sind sie sofort zu Stelle.

"Wir verbringen aber nicht jeden Tag auf dem Sportplatz", sagt Linder, der aus dem Kesseltal stammt und seit den 1980 in Medlingen lebt, lächelnd. Aber die Konstellation im Medlinger Verein funktioniert. "Das ist einfach so entstanden", sagt Hartmann. Als Rentner hat mehr Zeit, sagt der 71-Jährige mit Blick auf Hans Beer und Xaver Linder, die beide 75 Jahre alt sind. Der Jüngste in der Runde, Ralf Gerold, 55 Jahre, schmunzelt. Er packt nach Feierabend an - von Rasenmähen bis Bardienst im Vereinsheim.

