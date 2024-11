Der Aufenthalt in der „Dillinger Herzkammer“ soll angenehmer werden

Bei dem kleinen Anflug von fast winterlichen Temperaturen ist es in diesen Tagen nur schwer vorstellbar, dass in wenigen Monaten das Leben in der Dillinger Königstraße pulsieren soll. Dort läuft gegenwärtig der Ausbau der städtischen Prachtmeile auf Hochtouren. Der östliche Teil der Königstraße wird barrierefrei. Sie ist „die Herzkammer“ im Dillinger Zentrum, wie Oberbürgermeister Frank Kunz betont. Und der Aufenthalt dort soll im nächsten Jahr noch mehr Spaß machen, verspricht der Rathauschef.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frank Kunz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günter Urban Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis