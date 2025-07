Naherholung und Tourismus kommen dem Kreis Dillingen nun teurer

Fahrradfahren und wandern direkt vor der Haustür – jetzt im Sommer machen das viele gern. Kostet es doch nichts, die Natur im Landkreis Dillingen zu genießen. Zumindest nicht direkt für die Bürgerinnen und Bürger. Dass an anderer Stelle eben schon einiges Geld dafür ausgegeben wird, darüber machen sich viele womöglich keine Gedanken. Der Landkreis Dillingen wird künftig sogar noch mehr Mittel in Tourismusentwicklung und Naherholung stecken als bisher.

Seit 2008 ist der Regionalentwicklungsverein Donautal-Aktiv – neben zwei weiteren Tätigkeitsfeldern – für Tourismus und Naherholung zuständig. So werden etwa Rad- und Wanderwege etabliert und instand gehalten. Beispiele sind der 4-Sterne-Radweg DonauTäler oder der DonAUwald-Wanderweg. Neu ist die Lauschtour „Die sieben Kapellen im Donautal“. Daneben gehören das Bewerben der Routen – Stichwort Marketingarbeit – und die Netzwerkarbeit zu den Tätigkeiten von Donautal-Aktiv.

Neue Herausforderungen für Tourismusarbeit im Landkreis Dillingen

Und die Aufgaben und Herausforderungen wachsen weiter. Das verdeutlichte der Geschäftsführer Lothar Kempfle nun dem Kreisausschuss in Dillingen. Themen wie nachhaltige Destinationsentwicklung, barrierefreier Tourismus und die Digitalisierung sind hinzugekommen, ebenso wie der Aufbau landkreisübergreifender Strukturen mit den Nachbarn Günzburg und Neu-Ulm.

Daher wünscht sich der Regionalentwicklungsverein mehr Geld vom Landkreis. Kempfle zufolge seien die zur Verfügung gestellten Finanzmittel zur personellen Umsetzung der Tourismus- und Naherholungsaufgaben seit 2008 unverändert geblieben. Inzwischen müsse man sich mit dem Budget von 145.000 Euro jährlich „durchhangeln“. Konkret sollen 20.000 Euro mehr fließen. Der Vorschlag: Die Zuwendung vonseiten des Landkreises wird über eine Laufzeit von vier Jahren, konkret von 2025 bis 2028, um jährlich 5000 Euro erhöht. Denn Donautal-Aktiv ist sich der angespannten Kassenlage des Landkreises bewusst.

Erich Herreiner befürwortete den Antrag, den der Verein stellte – auch, wenn das koste. Denn so bekomme man auch wieder „Geld zurück in die Region“. Durch die Tourismus- und Naherholungsarbeit sind Kempfle zufolge etwa die Übernachtungszahlen und Gästeankünfte gestiegen. Herreiner sprach außerdem die Demografie an: Die Menschen wollten vor Ort „leben und genießen“. Zudem könne man dazu beitragen, überfüllte touristische Regionen wie das Allgäu zu entlasten. Am Ende zeigte sich das Gremium einig und stimmte der Erhöhung des Zuwendungsbetrags zu.