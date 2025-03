Mehrere Polizei-Streifen suchen in Dillingen nach Jugendlichem

Einen Einsatz mit mehreren Polizeistreifen hat es am Freitagabend in Dillingen gegeben. Bürger wandten sich an unsere Redaktion, „warum so viel Blaulicht in der Stadt“ unterwegs sei. Wie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in Augsburg auf Anfrage mitteilt, ist es gegen 18.10 Uhr im Bereich des Ulrichsplatzes zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Der Jugendliche soll eine Betreuerin attackiert haben

Dabei soll ein Jugendlicher einer Wohngruppe eine Betreuerin attackiert haben. Beide erlitten nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen. Der Jugendliche suchte laut Einsatzzentrale das Weite. Mehrere Streifen der Polizei machten sich auf die Suche nach ihm. Bisher wurde der Jugendliche noch nicht gefunden.