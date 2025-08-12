Mein schönster Urlaub: Familie Friegel aus Weisingen hat Geheimtipps für Andalusien

Ein ehemaliger DDR-Bürger erkundete in Italien „völliges Neuland“ und eine Pilgerreise durch Japan: Leserinnen und Leser haben uns schon von ihren schönsten Reise-Erfahrungen berichtet und dabei ihre spannendsten geteilt. Auch Hans und Margarete Friegel aus Weisingen haben vor rund zwei Jahren eine Urlaubsreise gemacht, von der sie sagen, dass diese ihr schönster Trip überhaupt war. Und das, obwohl die beiden schon viel herumgekommen sind. Die Wohnmobil-Fans haben für Andalusien auch ganz persönliche Geheimtipps parat.

500 Menschen werden pro Tag in die Schlucht gelassen – und das jeweils in kleinen Gruppen mit einem Guide. Foto: privat

Wenn es für die Friegels in den Urlaub geht, dann meist im Wohnmobil. Das berichtet Hans Friegel am Telefon. Er und seine Frau Margarete sind seit Kurzem in Rente. Die Kinder aus dem Haus, nicht mehr an Arbeitszeiten gebunden: Das hat das Paar direkt ausgenutzt und ist im Frühjahr vor zwei Jahren nach Andalusien gereist – fast zwei Monate waren die beiden im Süden Spaniens unterwegs. Bei durchweg schönem Wetter habe man einen Höhepunkt nach dem anderen gesehen. Die absolute Überraschung sei allerdings der Caminito del Rey (span. Königsweg) gewesen. Dieser befindet sich in der Nähe von Malaga. Ein acht Kilometer langer, auf bis zu 100 Metern über dem Boden verlaufender Holzsteg führt dabei durch eine spektakuläre Schlucht, die der Fluss Guadalhorce im Fels hinterlassen hat.

Drei Stunden lang dauert die Tour durch den Canyon, berichtet Friegel. Diesen dürfe man nur mit einem Führer betreten. Auch deshalb gebe es dort keine Touristen-Massen. Denn nur 500 Personen würden pro Tag auf den Königsweg gelassen. Obwohl seine Frau Höhenangst habe, konnte auch sie die Tour durch die Schlucht genießen, berichtet Friegel. Die Möglichkeit, diesen Ort zu besuchen, habe man erst seit gut zehn Jahren, sagt der Weisinger. „Der Weg war bis dahin völlig halsbrecherisch.“ Nicht für touristische Zwecke geeignet und über die Jahre immer mehr verfallen war der Caminito del Rey ein lebensgefährlicher Klettersteig, bei dem Metallpfeiler aus dem Fels ragten.

Andalusien ist voller Höhepunkte: „Die Kombination der Kulturen ist sagenhaft“

Schließlich wurde er renoviert und ist nun auch für Touristen begehbar. „Die Stege liegen direkt am Berg, man kann da gut drauf laufen“, sagt der 66-Jährige über seine Erlebnisse. Während der Tour habe man viel über die dortige Flora und Fauna und über die Geschichte erfahren. Der Ausflug zur Schlucht war aber nicht die einzige Attraktion in Andalusien. Friegel schwärmt von der Architektur der bekannten Ziele Sevilla und Granada. „Die Kombination der Kulturen ist sagenhaft.“ Eine Mischung aus abendländischer und westlicher Kultur und Bautradition, wie sie etwa in der Alhambra zu sehen ist.

Die Friegels aus Weisingen haben ihren bisher schönsten Urlaub in Andalusien verbracht. Foto: privat

Die Friegels sind mit dem Wohnmobil flexibel

Etwas abseits und deshalb vielleicht weniger gut besucht sei Cordoba, sagt Hans Friegel. Wer in der Region sei, solle sich diese Stadt unbedingt auch ansehen. Auch dort gibt es viele Bauten aus der maurischen Epoche zu bewundern. Fragt man Friegel nach einem eher misslungenen Urlaub, muss er nicht lange überlegen: „Eigentlich nicht.“ Sie steuerten immer Ziele an, über die sie sich vorher informiert haben, wo es interessante Dinge zu sehen gebe, so Friegel. Das Paar ist kulturell interessiert und mit dem Wohnmobil innerhalb kürzester Zeit startklar. „Es ist selten, dass wir Pech hatten mit dem Wetter“, sagt Friegel. Wer mit dem Wohnmobil verreise, der müsse auch kein Hotel buchen, sondern könne einfach ein paar Tage abwarten, wenn das Wetter am Zielort doch nicht so prickelnd ist. „Die Grundlage ist meist das Tourenset vom ADAC.“ Das gebe es kostenlos und liefere erste Anhaltspunkte für eine Region. Vor Ort lassen sich die Friegels dann auch mal treiben. „Wir sind Tingler, sag ich mal, wir sind selten an einem Ort.“ Wenn alles gesehen ist, dann geht es weiter. Ins nächste Abenteuer.

