Bachtalia-Tanzmariechen ist beim närrischen Treiben bei "Schwaben weissblau" dabei

Die Bayerisch-Schwäbische Prunksitzung wieder zurück in der Memminger Stadthalle. Mit dabei ist auch das Tanzmariechen Sarah Schuster von der Bachtalia.

Nach zweijähriger, coronabedingter Pause verwandelt sich die Stadthalle Memmingen wieder in einen närrischen Hexenkessel, wenn es zum 20. Mal heißt: "Schwaben weissblau, hurra und helau". Die Kultveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband (BSF) ist der Höhepunkt des Faschingstreibens in Bayerisch-Schwaben.

Funkenmariechen der Bachtalia tritt bei "Schwaben weissblau" auf

Neben Musikerinnen, Kabarettisten und Comedians war dieses Jahr bei der Aufzeichnung auch das Tanzmariechen Sarah Schuster von der Bachtalia dabei. "Ich habe mich sehr gefreut, dort zu tanzen", sagt die 20-Jährige. Für sie war das ihr zweiter Auftritt bei der Memminger Faschingsfeier. Bei den Proben und Aufzeichnungen, die vorab von Mittwoch bis Freitag waren, begleitete sie ihre Trainerin Nicole Gulde. Sie flechtete Schuster die Haare, steckte ihren Hut, schminkte sie und begleitete sie bei ihren Auftritten. Besonders war für das Tanzmariechen auch ihr neues Kostüm, dass sie in mehreren Stunden Arbeit mit 1500 Strasssteinchen besetzt hat. Damit strahlte sie bei den Aufzeichnungen, bei denen sie schon etwas aufgeregt war.

Für den Auftritt von Schuster reiste ein "Fanbus" mit Freunden, Kollegen und Vereinsmitgliedern an. Foto: Schuster

"Es ist schön, dass es wieder stattfinden konnte", sagt die Oberbechingerin, nachdem die Veranstaltungen und der Fasching aufgrund von Corona ausgefallen war. Für ihren Auftritt ist sogar ein "Fanbus" mit Freunden, Kolleginnen und Vereinsmitgliedern aus der Heimat angereist, um ihr zuzusehen. Ausgestrahlt wird die Sendung am Freitag, 3. Februar, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen und ist danach in der ARD-Mediathek zu sehen.