Menschenleere Kirchen – eine Zukunftsvision?

so wie jeder Mensch seinen Geburtstag feiert (Christen sollten vielleicht auch ihren Tauftag feiern), so feiert jedes Kirchengebäude den Tag, an dem es durch die Weihe seiner Bestimmung übergeben wurde. Die Weihe der päpstlichen Basiliken in Rom sind Feiertage für die ganze Weltkirche, die Weihe der Bischofskirche ist ein Feiertag für die ganze Diözese, und die Weihe der eigenen Pfarrkirche soll ein Fest für die ganze Pfarrgemeinde sein. Dieses Fest feiern wir in Bayern einheitlich am dritten Sonntag im Oktober.

Kirchen werden als Kunstobjekt fotografiert, sie sind aber nicht dafür gebaut

Zum Kirchweihfest möchte ich Ihnen eine interessante Beobachtung weitergeben. Seit meiner Kindheit sammle ich Ansichtskarten. Wenn ich meine viele Tausend Exemplare umfassende Sammlung durchschaue, fällt mir immer wieder auf, dass bei Innenaufnahmen von Kirchen die Fotografen peinlich genau darauf geachtet haben, dass keine Menschen auf dem Bild sind. Sie fotografieren die Kirche als Kunstobjekt, da würden Menschen nur stören. Unsere Kirchen sind aber nicht als Kunstobjekte gebaut, sondern als Versammlungsräume für gläubige Menschen. Und die Künstler aller Zeiten und Stilepochen haben ihr Bestes gegeben, um durch ihre Kunst den in der Kirche versammelten Gläubigen den Kontakt mit Gott zu erleichtern.

Dillinger Diakon: „Menschen sind die eigentliche Kirche“

In eine Kirche gehören also Menschen, mehr noch: die Menschen sind die eigentliche Kirche. Deshalb habe ich, als ich vor einigen Jahren meinen Kirchenführer über die Wieskirche verfasst habe, den Fotografen des Kunstverlages eigens auf einen Sonntagvormittag bestellt, damit er die Kirche voller feiernder Menschen fotografieren konnte.

Zum Kirchweihfest hätte ich eine Bitte: Wenn Sie irgendwo eine schöne Kirche besichtigen, die der Reiseführer Ihnen anpreist, dann gehen Sie nicht nur staunend durch die Kirche. Knien Sie sich doch ein paar Minuten in eine Bank und sprechen Sie still ein Gebet. Sie geben damit den anderen Touristen ein deutliches Zeichen: Halt, hier ist kein Museum, hier ist ein Gotteshaus. Und wenn Sie sich dann eine Ansichtskarte kaufen, dann denken Sie sich in das menschenleere Bild viele solche Beter hinein.

Und eine zweite Bitte: Helfen Sie mit, dass Ihre eigene Pfarrkirche nicht zur reinen Ansichtskartenkirche wird! Menschenleere Kirchen sollen keine Zukunftsvision sein. Kommen Sie am Sonntag zum Gottesdienst Ihrer Gemeinde, füllen Sie Ihre Kirche! Kirche ist nicht nur das Kunstwerk aus Stein, Kirche ist der Bau aus lebendigen Steinen, die Gemeinschaft von gläubigen Menschen.

Eine schöne Kirche, voll gefüllt mit einer feiernden Gemeinde, das wünscht sich und Ihnen

