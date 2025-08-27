Streit eskaliert in Lauingen: Messerangriff auf offener Straße

Mit Messern sind zwei Männer in Lauingen aufeinander losgegangen. Der Streit endete blutig und einer der Beteiligten wurde nach Angaben der Polizei verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie diese mitteilt, gerieten die zwei Männer im Alter von 27 und 57 Jahren gegen 21 Uhr am Dienstag auf Höhe einer Bushaltestelle in der Dillinger Straße in Streit. Dabei verletzte der 27-Jährige den 57-Jährigen im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung mit einem Messer an der Hand.

Den weiteren bisherigen Ermittlungen zufolge zog der 57-Jährige daraufhin ebenfalls ein Messer, offenbar um den 27-Jährigen gleichfalls zu verletzen. Doch der 27- jährige Mann flüchtete. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei nahmen die Beamten den 27-Jährigen im Stadtgebiet Lauingen vorläufig fest. Sein Messer stellten die Einsatzkräfte sicher. Ebenfalls stellten sie das Messer des 57-Jährigen sicher.

Die beiden Männer in Lauingen sind stark alkoholisiert

Die beiden Männer waren mit über zwei Promille erheblich alkoholisiert. Der leicht verletzte 57-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Den 27-Jährigen nahmen die Beamten in Polizeigewahrsam. Von dort wurde er am Mittwochmorgen entlassen. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun gegen den 27-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und gegen den 57-Jährigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

In Lauingen kommt es wieder zu Schlägereien und Auseinandersetzungen

In Lauingen war es in vergangenen Monaten immer wieder zu heftigen Auseinandersetzung gekommen. Ende Juli hatte es beispielsweise einen Streit unter Kindern gegeben. Damals gerieten eine Zwölfjährige und ein Elfjähriger an der Lauinger Stadthalle zunächst verbal aneinander. Im Verlauf dieser Streitigkeit soll das Mädchen nach Angaben der Polizei dem Kontrahenten ihren Rucksack auf den Kopf geschlagen haben. Dabei wurde der Elfjährige laut Polizeibericht leicht verletzt. Er erlitt eine kleine Platzwunde am Hinterkopf und wurde zur Behandlung in die Kinderklinik nach Heidenheim gebracht.

Einen weiteren heftigen Streit gab es Anfang Juni. Damals gerieten ein 35-Jähriger und ein 38-Jähriger im Hyazynth-Wäckerle-Weg in einen Streit. Dabei warf der 35-Jährige nach Angaben der Polizei ein Fahrrad auf seinen älteren Kontrahenten, verfehlte diesen jedoch. Zudem bedrohte er sein Gegenüber. Der 38-Jährige ging daraufhin, wie die Polizei mitteilt, den 35-Jährigen an und packte ihn am Arm. Der Attackierte hatte danach Schmerzen. (AZ)