"Ich war mit Leib und Seele Metzger": Metzgerei Starrock in Dillingen schließt

Plus Nach 135 Jahren schließt die Dillinger Traditionsmetzgerei Starrock. Für das Betreiberehepaar ein schwerer Schritt. Ganz verzichten muss man auf ihre Wurstwaren aber nicht.

Von Christina Brummer

Ein paar Gurkengläser stehen noch im Regal, die Würste, die an der Wand hängen, sind schon dezimiert. Es ist der vorletzte Öffnungstag der Metzgerei Starrock in Dillingen. Auf einem Plakat im Verkaufsraum haben Anita und Bernhard Starrock das Ende bereits angekündigt. Eine Kundin kauft ihrem Kind noch einmal eine Leberkässemmel. "Den besten Leberkäs" gebe es hier. Mal eben eine Leberkässemmel mitnehmen – zumindest das wird mit der Schließung des Ladengeschäfts vorbei sein.

Immer leerer wird nicht nur der Verkaufsraum, auch das Kühlhaus sei schon ausgeräumt, sagt Anita Starrock. Sie sind sich sicher, dass auch der Rest noch gut weggehen werde. "Und wenn was bleibt, werden wir das spenden", sagt Ehemann Bernhard. Dass es den beiden schwerfällt, ihren Laden zu schließen, sieht man ihnen an. Sie sitzen hinten in ihrer Küche. Immer wieder schrillt der Türsummer, der anzeigt, wenn Kundschaft den Laden betreten hat. Man könne nicht immer im Laden stehen, deshalb der Summer, sagt Anita Starrock.

