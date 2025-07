„Absolut nicht nachvollziehbar“: Wie gehen Schulen im Landkreis Dillingen mit dem Tablet-Stopp um?

„Umso jünger, umso weniger digital.“ Mit diesen Worten verkündet Ministerpräsident Markus Söder kurz vor den Pfingstferien den sogenannten Tablet-Stopp an bayerischen Schulen. Statt wie geplant ab der fünften Klasse sollen Schülerinnen und Schüler erst ab Klasse acht ein vom Staat gefördertes Tablet im Unterricht verwenden dürfen. Vorher solle der Schwerpunkt auf Schreiben, Lesen und Handschrift liegen, sagt der CSU-Politiker. Schulen im Landkreis Dillingen trifft der Beschluss unterschiedlich stark. Denn wann die Tablets im 1:1-Kontext in den Unterricht eingebunden werden sollten, hatte jede Schule ursprünglich für sich selbst entschieden.

Nach dem Tablet-Stopp muss die Mittelschule in Lauingen umplanen

Am Lauinger Albertus-Gymnasium begegnet man dem Tablet-Stopp mit Gelassenheit. An der Schule seien die Geräte ohnehin erst ab der neunten Klasse eingeplant gewesen, wie Schulleiter Jochen Schwarzmann mitteilt. „Wir sind da jetzt nicht geschockt oder böse.“ Digitalisierung sei ihnen trotzdem wichtig. In einzelnen Fächern wie Musik und Kunst würden iPads bereits vor der achten Klasse eingesetzt – in der fünften Klasse würden sie aber insbesondere Wert auf saubere Heftführung legen, sagt Schwarzmann. „Wir versuchen, einen Zweiklang zu finden“, ergänzt sein Stellvertreter Joachim Weishaupt. Er findet, das Analoge solle man „nicht ganz außer Acht lassen“.

Zwei Mittelschulen im Landkreis trifft die Entscheidung stärker – das Konzept der Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule in Lauingen war nämlich bereits ausgearbeitet, als sie vom Tablet-Stopp erfuhren. „Es kam sehr überraschend“, sagt Rektorin Josefa Strehle. Ab der fünften Klasse hätten die Kinder die mobilen Endgeräte erhalten sollen, um sich einzufinden und allmählich damit zu arbeiten. „Das hat uns alles ein bisschen reingegrätscht.“ Lehrkräfte hätten sich bereits fortgebildet. Dann kam der plötzliche Wandel seitens der Regierung. „Jetzt sind wir natürlich ein bisschen ratlos.“

„Wenn wir die Endgeräte erst in der achten einführen, wäre das zu spät.“

Markus Reutter, Schulleiter der Josef-Anton-Schneller-Mittelschule in Dillingen, weist zudem auf ein essenzielles Problem hin: „Wenn wir die Endgeräte erst in der achten einführen, wäre das zu spät. Weil der allergrößte Teil geht ja nach der neunten.“ Auch an der Dillinger Mittelschule habe man sich damit befasst, wann die Tablets sinnvollerweise in den Klassen eingeführt werden sollten. Die Entscheidung fiel auf die siebte Klasse. Der Umgang brauche Zeit, sagt Reutter. In der fünften und sechsten Klasse hätten sie die 1:1-Nutzung der Tablets noch für zu früh gehalten. Der Lernerfolg sei mit „Stift in der Hand und im Buch lesend“ in diesem Alter größer. Ein späterer Start als in der siebten Klasse macht für Mittelschulen laut Reutter aber schlichtweg keinen Sinn.

Jochen Ruf ist informationstechnischer Berater für digitale Bildung im Landkreis Dillingen und Donau-Ries: „Ich halte nichts davon, weil's für uns einfach nicht passt“, sagt er zum Tablet-Stopp an Mittelschulen. Es sei gewünscht gewesen, dass Tablets drei Jahre verwendet werden. Demnach sei die neue Regelung an Mittelschulen ab der siebten Klasse sinnvoller. Laut dem Berater für digitale Bildung muss Medienpädagogik eher früher anfangen. Mit den mobilen Endgeräten werde schließlich nicht gespielt, sondern sinnvoll gearbeitet. Der Beschluss sei für Ruf „absolut nicht nachvollziehbar“.

Die ARR Wertingen darf Tablets bereits in der siebten Klasse einsetzen

An der Anton-Rauch-Realschule in Wertingen hat man eine Art Kompromiss im Umgang mit dem Tablet-Stopp gefunden. „Wir werden uns für die Jahrgangsstufe sieben langsam in das Thema einarbeiten“, erklärt Schulleiterin Sibylle Knötzinger. In der achten Klasse wollten sie die Geräte vollständig in den Unterricht einbinden – nachdem die Schülerinnen und Schüler sich bereits mit der Nutzung vertraut gemacht hätten. Es würde in ihren Augen kein „Stoppschild reingehauen“. „Wir beginnen trotzdem mit Jahrgangsstufe sieben und dürfen das auch“, sagt Knötzinger. Den Antrag für den Start in der siebten Klasse hätten sie als Schule bereits eingereicht und die Erlaubnis bekommen.

Digitalminister Fabian Mehring betont: „Digitaler Unterricht heißt nicht, dass Schülerinnen und Schüler den ganzen Tag nur auf ein Display starren.“ Daher spricht er sich für ein „durchdachtes Zusammenspiel“ von analogen und digitalen Lernmethoden aus – auch in der fünften Klasse. Tablets ab der fünften Klasse würden, richtig und gezielt eingesetzt, den Unterricht sinnvoll ergänzen und die Medienkompetenz fördern. „Entscheidend ist am Ende nicht die Anzahl der Tablets, sondern die Qualität der Konzepte und der digitalen Lerninhalte für den Unterricht“, sagt Mehring. Schulen wie die Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule in Lauingen müssen diese Konzepte jetzt wohl umplanen.