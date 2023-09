Dillingen

vor 17 Min.

Mo's Federbar in Dillingen lockt gleich beim Start viele Gäste an

Plus In der Dillinger Königstraße hat der Donaualtheimer Moritz Kosteletzky eine neue Kneipe eröffnet. So kommt sie bei den Besuchern an.

Von Berthold Veh

Zuerst zählen Moritz Kosteletzky und sein Team die Sekunden herunter, bis sich am Freitag pünktlich um 16 Uhr die Tür zu "Mo´s Federbar" in der Dillinger Königstraße öffnet. Anschließend macht es der Donaualtheimer bei einem kleinen Festakt kurz. "Es freut mich, dass ihr da seid", sagt der 22-Jährige. Am 29. Juni habe er erstmals das Gerücht gehört, dass das Restaurant Roggenkugel schließt. Kosteletzky, der sich mit "Mo´s Federfarm" und der Vermietung von Hühnern ("Rent a Henn") einen Namen gemacht hat, entschloss sich spontan, dort eine Kneipe aufzumachen. Er hoffe nun auf eine gute Zeit. "Wir rocken das", sagt Kosteletzky.

Nachbarin Katja Neubauer brachte Moritz Kosteletzky einen kleinen Hühnerstall mit Eiern und Hochprozentigem mit. Foto: Berthold Veh

In den sozialen Medien haben viele den Umbau in den vergangenen drei Wochen verfolgt und Bilder geschickt, die nun an den Wänden in Mo´s Federbar hängen. Oberbürgermeister Frank Kunz gratuliert Kosteletzky zur Eröffnung. Die Gastro-Szene habe sich in Dillingen hervorragend entwickelt. Neben dem Rathauscafé Peng und Pane habe in der Königstraße auch die Eisdiele da Claudio eröffnet. Ins ehemalige Kaufhaus Paul kommt bald "Buddy Restaurant & Bar".

