Alt trifft auf neu: Ein Wohn-Schmuckstück mitten in Mödingen

Drei Jahre lang haben Alf und Sonja Ebensperger viel Zeit und Geld in die Renovierung eines alten Hauses in Mödingen gesteckt. Ein neues Projekt ist schon in Sicht.

Noch ist der Boden verstaubt, im künftigen Koch- und Essbereich stehen Bauutensilien, und die Möbel für das Bad sind momentan im baldigen Wohnzimmer untergebracht. Doch schon bald ändert sich das: Nach etwa drei Jahren Renovierung ist die zweite Wohnung in dem alten Gebäude in der Zöschlingsweiler Straße in Mödingen vermietet. Seit dem letzten Besuch in dem jahrhundertealten Haus vor einem Jahr hat sich einiges verändert.

Eigentlich sollte die Wohnung bereits im August bezugsfertig sein. Aber immer wieder kam etwas dazwischen, etwa zwei zerbrochene Fliesen in einem der Bäder. "Allein auf die neuen Fliesen haben wir zweieinhalb Wochen warten müssen", sagt Alf Ebensperger. "Alt trifft auf neu", lautet das Motto des Mödinger Ehepaars, das in dem Haus an jeder Ecke bestätigt wird. Etwa in einem der beiden Badezimmer. Die Fliesen, die mittlerweile repariert wurden, sind in modernem Schwarz gehalten, die Wandfliesen in einem Retrostil. Dazu schauen, wie auch in den anderen Zimmern, die Dachbalken aus der Decke und der Fenstersims ist aus massivem, geschropptem Eichenholz.

Sonja und Alf Ebensperger haben ein jahrhundertealtes Haus in Mödingen saniert. Foto: Jonathan Mayer (Archivbild)

Eigentlich war bei dem Haus in Mödingen alles anders geplant

Als sie das Haus vor drei Jahren gekauft haben, sah es so aus, als wäre es einfach verlassen worden. Sogar in dem Schrank, der in der Wand im Esszimmer eingelassen ist, waren noch Gegenstände gelagert. Ursprünglich sei der wohl für Brot gewesen, erzählt Alf Ebensperger. "Oder Bier", meint Vater Josef Ebensperger. Und ergänzt: "Es ist schon Wahnsinn, was man aus einem 200 Jahre alten Haus machen kann." Daran hat er einen großen Anteil. Denn ursprünglich, so Alf Ebensperger, sollte vorerst nur das Dach renoviert werden. Doch seine Frau und sein Vater haben immer wieder neue Ecken entdeckt, an denen etwas gemacht werden konnte.

Vom Ausräumen des Strohs in der Scheune bis zur Dämmung, dem Verlegen der Strom- und Wasserleitungen und dem Teich, der im Garten angelegt wird – es ist unverkennbar, wie viel Arbeit und Herzblut in dem Gebäude steckt. So zeugt etwa im ersten Stock ein kleines Detail davon, was bei der Renovierung alles zu bedenken war. Dort waren die Wände, nachdem der Putz abgemacht worden war, nur locker zwischen den Balken gesteckt. Durch kleine Löcher, die bei genauerem Hinsehen noch sichtbar sind, wurden Metallstäbe zur Verankerung befestigt.

In diesen Räumen wurden zeitweise Enten oder Hühner gehalten. Foto: Ebersperger

Familie Ebensperger hatte viele kreative Ideen

Als Ebensperger auf die Treppe zum Dachboden zeigt, meint er scherzend: "Das war auch so eine unserer Schnapsideen." Denn die Stufen stammen von einer ebenfalls bereits alten Treppe, auch der Pfosten ist noch original, vermutlich ein Rückbau des Klosters oder einer Kirche. Der Dachboden ist noch ausbaubar, die Tochter der Ebensperger hätte auch schon Ideen. "Auf die eine Seite ein Bücherregal mit Leseecke, auf der anderen Seite ein Bett mit Fernseher", erzählt Alf Ebensperger lächelnd. Doch vorerst wird aus den Plänen nichts, die Mieterin nutzt die Fläche in der jetzigen Form. Das Loft, das im alten Strohlager entstanden ist, ist bereits seit April vermietet. Die Suche nach passenden Interessenten habe nicht lange gedauert: "Wir haben gar nicht alle Anfragen beantwortet." Wichtig sei ihm und seiner Frau Sonja, dass die Mietenden zu schätzen wissen, was sie an dem Gebäude haben.

Doch nicht nur über die Renovierung des Gebäudes selbst haben sich die beiden viele Gedanken gemacht, auch der Garten weist einige Besonderheiten auf. Neben dem Teich, der derzeit angelegt wird, finden sich hier alte Obstsorten. Bereits vor drei Jahren hat das Ehepaar alte Birnen- und Apfelbäume gepflanzt. Bei der Auswahl der Sorten haben sie sich extra von einem Experten für alte Obstsorten beraten lassen. "Ich denke, wir haben das ganz gut gemacht", zieht er ein Fazit der Renovierung. Erst kürzlich hat er das Gebäude schätzen lassen, das Ergebnis steht noch aus. Wünschenswert wäre für ihn, dass der Wert zumindest die Investition von insgesamt 900.000 Euro erreicht. Das renovierte Gebäude sieht er auf jeden Falls als "Bereicherung für das Dorf".

So sieht das Zimmer nach der Renovierung aus. Foto: Silva Metschl

Das nächste Projekt für die Mödinger steht bereits an

Nach drei Jahren sei man mit den Nerven aber langsam am Ende, meint er. Dennoch hat die Familie bereits das nächste Projekt vor Augen. Im Oberen Brunnental in Lauingen haben sie ein weiteres Haus gekauft. "Das ist noch mal eine ganz neue Herausforderung." Denn das Haus, das an der Stadtmauer liegt, steht unter Denkmalschutz. "Bis jetzt machen wir das noch gern", sagt das Ehepaar augenzwinkernd zu ihren Bauunternehmungen. Abgesehen von den aktuellen Preisen ist Alf Ebensperger außerdem überzeugt: "Ich kann diese Art des Bauens jedem empfehlen."