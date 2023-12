Augsburger Domsingknaben begeistern die Menschen in Maria Medingen

Die Dillinger Franziskanerinnen haben den Chor in die Klosterkirche eingeladen. Die 40 Knaben singen vor vollem Haus.

Zu einer adventlichen Stunde mit den Augsburger Domsingknaben luden die Dillinger Franziskanerinnen in die Klosterkirche Maria Medingen ein. Der 40-köpfige Augsburger Knabenchor gestaltete vor vollem Haus ein Adventskonzert auf höchstem Niveau. Hausoberin Schwester Eva Ortner begrüßte die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, jeder Platz war besetzt. Die Augsburger Domsingknaben, die bereits mehrfach schon in Maria Medingen gastierten, traten diesmal unter der Leitung ihres neuen Dirigenten, Domkapellmeister Stefan Steinemann, auf. Der Chor präsentierte mit 24 Stücken ein abwechslungsreiches Programm, das Kompositionen und Vertonungen aus der Renaissance bis zur Gegenwart enthielt.

Viele Adventslieder

Den Anfang machten Motetten im Advents- und Weihnachtskreis. Mit Werken von Andreas Hammerschmidt („Machet die Tore weit“), Hans Leo Hassler („Verbum caro facto est“) und Orlando di Lasso („Tui sunt caeli“) interpretierten die Domsingknaben mit Hingabe Renaissancemusik vom Feinsten, teilweise auch im geteilten Doppelchor. Darauf vermittelten acht deutsche Adventslieder bekannte Motive und Melodien der Adventszeit. Alpenländische Gesänge, bei denen vor allem der „Marienadvent“ von Max Eham und „Leise rieselt der Schnee“ passend zum aktuellen Wetter in einer modernen Vertonung von Vic Nees herausstachen, standen unter dem Thema „Erwartung und Anbetung im Alpenland“.

Die Augsburger Domsingknaben begeistern im Kloster Maria Medingen

Von Tenor bis Bass

Den Abschluss des Konzerts bildeten Gesänge unter dem Titel „Zur Krippe hin“. Hier präsentierte der Chor auch hörenswerte Werke der Augsburger Komponisten Karl Kraft und Arthur Piechler. Eine durchweg saubere Intonation der glockenhellen Knabenstimmen sowie die warmen Tenor- und Bassstimmen der jungen Männer formten einen homogenen, harmonischen Chorklang, der überzeugte und das Konzert zu einem musikalisch-geistlichen Ereignis machte. Der Chor, der sich auch im Kirchenraum in verschiedenen Formationen aufstellte, vermochte im feinen, nachdenklichen Pianissimo ebenso wie im kräftigen, freudestrahlenden Forte durchweg zu überzeugen.

Das Publikum ist begeistert

Pfarrer Wolfgang Schneck zeigte sich begeistert: „Hier kann man von einem richtigen Klangkörper sprechen, als Zuhörer fühlte ich mich teilweise inmitten des Chores.“ Nach einem stehenden Applaus stimmten die Domsingknaben noch einen traditionellen Andachtsjodler an. „Was für eine wundervolle Stunde!“, meinte Konzertbesucherin Rita Gindhart aus Dillingen am Ende des Konzerts spontan. Und damit dürfte sie die Meinung vieler ausgedrückt haben. Dass man als Knabenchorsänger neben einer guten Stimme auch eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen muss, demonstrierten die Domsingknaben zwischen 10 und 25 Jahren, die in der für die Besucher zwar beheizten, dennoch aber frischen Kirche im Pullover über eine Stunde Spitzenleistungen ablieferten. Es bleibt zu hoffen, dass die Augsburger Domsingknaben wieder einmal in Maria Medingen gastieren.