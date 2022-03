Auto überschlägt sich bei Maria Medingen

Ein Auto ist am Sonntagnachmittag nahe des Klosters Maria Medingen von der Straße abgekommen. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort.

In der Nähe des Klosters Maria Medingen hat sich am Sonntagnachmittag ein Unfall ereignet. Ein Auto ist laut Auskunft der Polizei von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen - nach aktuellem Kenntnisstand alleinbeteiligt. Eine Person wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte sind noch am Unfallort. (dz)