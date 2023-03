Mödingen

Das Heilige Grab wird wieder im Kloster Maria Medingen aufgestellt

Das Heilige Grab war letztmals vor dem Klosterbrand im Jahr 2015 in Maria Medingen zu sehen. Jetzt wird es wieder aufgestellt.

Plus Vor dem Brand im Jahr 2015 war das Kunstwerk Johann Anwanders letztmals zu sehen. Ob wieder viele Menschen nach Mödingen pilgern?

23 Jahre ist es her, dass die Gemälde und Kulissen für das Heilige Grab wieder aus den Speichern im Kloster Maria Medingen geholt wurden. Als das Kunstwerk des Malers Johann Anwander nach etwa einem halben Jahrhundert schließlich in der Margaretenkapelle aufgestellt war, pilgerten vor und nach Ostern Scharen von Besuchern und Besucherinnen nach Mödingen. Der Klosterbrand im Juli 2015 und die Pandemie hatten dieser Tradition zwischenzeitlich ein Ende bereitet. Doch nun gibt es einen neuen Anlauf. Im Kloster der Dillinger Franziskanerinnen laufen derzeit die Vorbereitungen, um das Kunstwerk in der Fastenzeit erneut zu präsentieren.

