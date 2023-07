Mödingen

Dorfgemeinschaftshaus: In Mödingen werden jetzt Unterschriften gesammelt

Um die Gestaltung einer neuen Dorfmitte in Bergheim ringt gegenwärtig die Gemeinde Mödingen. Die einstige Bäckerei (links) soll bei beiden vorliegenden Varianten umgebaut, die Alte Schule (rechts) abgerissen werden.

Plus Der Gemeinderat hat die Pläne für eine neue Dorfmitte in Bergheim abgelehnt. Nun läuft ein Bürgerbegehren an.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Zwei Wochen ist es her, dass der Mödinger Gemeinderat die Pläne für ein Dorfgemeinschaftshaus in Bergheim abgelehnt hat. Die große Variante, die den Umbau der ehemaligen Bäckerei in der Bergstraße mit dem Bau eines Veranstaltungssaales vorsieht, erhielt dabei eine deutliche Abfuhr. Aber auch die kleine, billigere Variante, die nur den Umbau der Bäckerei beinhaltet, bekam keine Mehrheit. Bei 6:6 Stimmen wurde auch dieser Entwurf abgelehnt. Und ein Ratsbegehren, das den Bürgern und Bürgerinnen die Abstimmung über das Projekt ermöglicht hätte, wollte das Plenum ebenfalls nicht. Bürgermeister Walter Joas zeigt immer noch Unverständnis über den Ausgang der Mödinger Gemeinderatssitzung. "Ich verstehe das nicht, wie da abgestimmt wurde", sagt der Rathauschef.

Joas hatte vehement für die große Lösung (geschätzte Kosten: 2,15 Millionen Euro) plädiert. Sie koste nach den ersten Schätzungen unterm Strich zwar voraussichtlich etwa 245.000 Euro mehr, bringe aber mit dem neuen Veranstaltungssaal einen echten Mehrwert für die Bürger und Bürgerinnen. Dass die Variante 1 mit 9:3 Stimmen abgelehnt wurde, könne er nicht verstehen, müsse dies aber akzeptieren. Ratlos macht den Bürgermeister aber der Umstand, dass auch Variante 2 (1,5 Millionen bei deutlich geringeren Zuschüssen) gescheitert sei. "Wenn ich nicht für die große Lösung bin, dann sollte man zumindest für die kleine sein", sagt der Rathauschef.

