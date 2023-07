Mödingen

Dorfhaus Bergheim: Erster Schritt zu einem Bürgerentscheid getan

Die Bergheimerin Waltraud Zangl hat in kurzer Zeit 143 Unterschriften für ein Bürgerbegehren in der Gemeinde Mödingen gesammelt. Bürger und Bürgerinnen sollen über den Umbau der Bäckerei Werner (links) und die Errichtung eines Veranstaltungssaales entscheiden.

Als Waltraud Zangl den Bericht in unserer Zeitung über das Scheitern der Pläne für eine neue Dorfmitte in Bergheim gelesen hatte, dachte sich die 54-Jährige: "Was soll denn das? Die können doch nicht so abstimmen." Der Mödinger Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 26. Juni beide Varianten für ein Dorfgemeinschaftshaus in Bergheim abgelehnt. Die große Variante, die den Umbau der ehemaligen Bäckerei in der Bergstraße mit dem Bau eines Veranstaltungssaales vorsieht, erhielt dabei mit 9:3 Stimmen eine deutliche Abfuhr. Aber auch die kleine, billigere Variante, die nur den Umbau der Bäckerei beinhaltet, bekam keine Mehrheit. Bei 6:6 Stimmen wurde auch dieser Entwurf abgelehnt. Und ein Ratsbegehren, das den Bürgern und Bürgerinnen die Abstimmung über das Projekt ermöglicht hätte, wollte das Plenum ebenfalls nicht.

Nach der Sitzung ergab sich eine Diskussion, ob Bürgerinnen und Bürger die Sache nicht selbst in die Hand nehmen könnten - und mit einem Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid herbeiführen sollten. Die Bergheimerin Waltraud Zangl meldete sich schließlich bei Bürgermeister Walter Joas. Sie sammelte ab Freitag voriger Woche Unterschriften für das Bürgerbegehren, in dem die Unterzeichnenden einen Bürgerentscheid zum Dorfgemeinschaftshaus in Bergheim fordern. Wie der Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen, Tobias Steinwinter, informiert, sind dafür die Unterschriften von 120 Stimmberechtigten in der Gemeinde Mödingen notwendig. "Ich habe in den vergangenen Tagen allein 143 Unterschriften in Bergheim gesammelt", berichtet Zangl am Donnerstagmorgen. Vier weitere Listen seien noch in Umlauf.

