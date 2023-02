Mödingen

vor 14 Min.

In der Nuitenmühle beim Kloster Maria Medingen brennt es

Ein Zimmer ist in der Nuitenmühle in Mödingen ausgebrannt. Die Bewohnerinnen blieben zum Glück unverletzt.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

In einem Zimmer in der Nuitenmühle in Mödingen ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Der Brand weckt schlimme Erinnerungen.

Themen folgen