In Mödingen wird ein Rasenmähroboter gestohlen

Aus einem eingefriedeten Garten in Mödingen ist in der Zeit von Samstag- bis Sonntagmorgen ein Rasenmähroboter geklaut worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bisher unbekannte Diebe haben in der Zeit von Samstag, 8.30 Uhr, bis Sonntagmorgen aus einem eingefriedeten Garten in der Straße „Zum Bogenbach“ in Mödingen einen blauen Rasenmähroboter der Marke Gardena, Typ Sileno Life 750, im Wert von etwa 500 Euro gestohlen. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)