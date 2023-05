Mödingen

Kindergarten St. Clara in Mödingen feiert die Erweiterung

Plus Nach den Bauarbeiten sind die Räume der Einrichtung im Kloster Maria Medingen saniert. Für die 105 Kinder gibt es jetzt auch ein weiteres Stockwerk. Es sind noch Kita-Plätze frei.

Von Susanne Klöpfer

In der Kindertagesstätte St. Clara im Kloster Maria Medingen in Mödingen ist es bunt und die Kinder haben über zwei Stockwerke viel Platz. Das war bis zu den Umbauarbeiten nicht immer so. Die Einweihung der neu gestalteten Räume feierte die Einrichtung am Sonntag gebührend mit einem Gottesdienst, einem Festakt und einem Tag der offenen Tür voller Aktionen. Seit Januar 2022 liefen die Bauarbeiten im ersten Stock und im Erdgeschoss, die die Gemeinde Mödingen zusammen mit dem Träger, den Dillinger Franziskanerinnen, geplant hat.

Sanierung und Erweiterung des Kindergartens St. Clara in Mödingen

Das Erdgeschoss wurde saniert und das erste Stockwerk umgebaut, damit dort neue Räume entstehen. Darunter Gruppenräume, das Büro der Leitung, das Mitarbeiterbüro, das Mitarbeiterzimmer, die Bibliothek, der Versammlungsraum und ein Materialraum. Aufgrund Platzmangels wurden die Räumlichkeiten erweitert. Vor einigen Jahren hatte es überraschend viele Anfragen an die Einrichtung gegeben. Aus der Not heraus gründete sich die Mondgruppe, eine reine Vorschulgruppe, die im Bewegungsraum Platz fand.

